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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2359236023612362>
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:24

ВВП виступил, блаблабла, плюнул в колодец Америки, и..... в конце так и не сказал фразу, за победу, т е бьются до усмерти, до их усмерти.
США еще никто не переиграл...
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:36

  Goodman написав:ВВП виступил, блаблабла, плюнул в колодец Америки, и.....

Мда... ничего нового. Всю эту чушь 1 в 1 слушал от ботов в комментариях. Думал, что то новое придумают.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну что, идём в НАТО
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну что, идём в НАТО


Надеюсь, не в размен за территории оттяпанные
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:24

  Andrey2512 написав:
  pesikot написав:Ну что, идём в НАТО


Надеюсь, не в размен за территории оттяпанные

Это врядли
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну что, идём в НАТО


а чи візьмуть і коли?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:33

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ну что, идём в НАТО


а чи візьмуть і коли?

Україна подала заявку на вступ до НАТО
Заяву на членство України в НАТО офіційно підписали президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Возьмут, но не вот прям завтра
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:44

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ну что, идём в НАТО


а чи візьмуть і коли?

Україна подала заявку на вступ до НАТО
Заяву на членство України в НАТО офіційно підписали президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Возьмут, но не вот прям завтра



подобные заявления рассчитаны на неокрепшие умы избирателей разлива 2019.
подать заявку можно, но рассчитывать на вступление страны с территориальными проблемами и активной войной, вы серьёзно?
тут хоть бы оружие начали отгружать без оговорок и затягивания!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:48

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ну что, идём в НАТО


а чи візьмуть і коли?

Україна подала заявку на вступ до НАТО
Заяву на членство України в НАТО офіційно підписали президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Возьмут, но не вот прям завтра

Головне, щоб США і Великобританія дали нам гарантії безпеки ше до вступу, як дали Швеції і Фінляндії. Хоча б проти ядерної зброї, в рамках Будапештського меморандуму.
Це вдалий крок, Зеленський молодець.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 30 вер, 2022 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

чекаємо 19:00
https://t.me/voynareal/36710
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