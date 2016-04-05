Так, події розвиваються доволі швидко. Вже сенатор США виступив з заявою, що удар ядерною зброєю по Україні буде рахуватися ударом по НАТО. Також таємно в Київ на цьому тижні приїздив Волес (і ходять чутки, що не тільки він). Тому є надія, що Зеленський не просто пукнув у повітря, а заявка в НАТО погоджена. Дізнаємося вже скоро - в 19.00 може щось проясниться. Для нас було б непогано, щоб для початку підтвердили нам гарантії про ядерний удар і прийняли заявку в НАТО (на розгляд). Це буде хороший знак і вже прийдеться помагати зброєю таким чином, що москалі нас навіть мясом не зможуть завалити. Ну і Білорусь в такому разі можливо відпаде, бо зараз уже також ходять слухи, що усатого переконали вступити в війну під приводом нападу України на територію Росії (той же Лиман може бути приводом)
Лідери країн Європейської ради, до якої входять 27 держав, "не визнають і ніколи не визнають" організовані росіянами псевдореферендуми та оголошену російським диктатором Володимиром Путіним незаконну анексію. Спільна заява опублікована на сайті Євроради 30 вересня.
США засуджують сьогоднішню "шахрайську спробу" Росії анексувати суверенну українську територію і продовжуватимуть підтримувати зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією. Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.