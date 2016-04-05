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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 23602361236223632364>
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:56

  alibob написав:чекаємо 19:00
https://t.me/voynareal/36710

Чергове глибоке занепокоєння ?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:02

  Slon_Nosov написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:
а чи візьмуть і коли?

Україна подала заявку на вступ до НАТО
Заяву на членство України в НАТО офіційно підписали президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Возьмут, но не вот прям завтра



подобные заявления рассчитаны на неокрепшие умы избирателей разлива 2019.
подать заявку можно, но рассчитывать на вступление страны с территориальными проблемами и активной войной, вы серьёзно?

Я не являюсь сторонником Зеленского, на этом форуме об этом знают все

Но да, я серьёзно
В НАТО могут не принять вот прям щас, но могут дать гарантии, как Швеции и Финляндии до вступления
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Slon_Nosov написав:подобные заявления рассчитаны на неокрепшие умы избирателей разлива 2019.

так понял это вы про себя?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так, події розвиваються доволі швидко. Вже сенатор США виступив з заявою, що удар ядерною зброєю по Україні буде рахуватися ударом по НАТО. Також таємно в Київ на цьому тижні приїздив Волес (і ходять чутки, що не тільки він). Тому є надія, що Зеленський не просто пукнув у повітря, а заявка в НАТО погоджена. Дізнаємося вже скоро - в 19.00 може щось проясниться. Для нас було б непогано, щоб для початку підтвердили нам гарантії про ядерний удар і прийняли заявку в НАТО (на розгляд). Це буде хороший знак і вже прийдеться помагати зброєю таким чином, що москалі нас навіть мясом не зможуть завалити. Ну і Білорусь в такому разі можливо відпаде, бо зараз уже також ходять слухи, що усатого переконали вступити в війну під приводом нападу України на територію Росії (той же Лиман може бути приводом)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Заява Євроради: Не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконну анексію
Лідери країн Європейської ради, до якої входять 27 держав, "не визнають і ніколи не визнають" організовані росіянами псевдореферендуми та оголошену російським диктатором Володимиром Путіним незаконну анексію. Спільна заява опублікована на сайті Євроради 30 вересня.

Байден: Україна має повернути усі свої території, ми підтримаємо зброєю
США засуджують сьогоднішню "шахрайську спробу" Росії анексувати суверенну українську територію і продовжуватимуть підтримувати зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією. Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:12

  The_Rebel написав:Так, події розвиваються доволі швидко. Вже сенатор США виступив з заявою..Також таємно в Київ на цьому тижні приїздив Волес (і ходять чутки, що не тільки він). .. уже також ходять слухи, що усатого переконали вступити в війну під приводом нападу України на територію Росії (той же Лиман може бути приводом)


Мені цікаво, який наступний крок зробить рф :roll: Буде м'ясом кидатися, поки Білорусь не наважиться вступити? І продовжить нищити нашу інфраструктуру? Чи щось нове вигадає?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:16

  fler написав:
  The_Rebel написав:Так, події розвиваються доволі швидко. Вже сенатор США виступив з заявою..Також таємно в Київ на цьому тижні приїздив Волес (і ходять чутки, що не тільки він). .. уже також ходять слухи, що усатого переконали вступити в війну під приводом нападу України на територію Росії (той же Лиман може бути приводом)


Мені цікаво, який наступний крок зробить рф :roll: Буде м'ясом кидатися, поки Білорусь не наважиться вступити? І продовжить нищити нашу інфраструктуру? Чи щось нове вигадає?

В Дніпрі ударом Іскандера по АТС рашики знищили сотню автобусів, а Америка все вагається чи давати Україні ракети.

https://racurs.ua/ua/n175291-mer-dnipra ... -foto.html
Востаннє редагувалось Ukrainian в П'ят 30 вер, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:19

  Ukrainian написав: В Дніпрі ударом Іскандера по АТС рашики знищили сотню автобусів, а Америка все вагається чи давати Україні ракети.

по АТП
а звідки ти знаешь, що саме Іскандером ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:29

  pesikot написав:
  Ukrainian написав: В Дніпрі ударом Іскандера по АТС рашики знищили сотню автобусів, а Америка все вагається чи давати Україні ракети.

по АТП
а звідки ти знаешь, що саме Іскандером ?



При вчерашнем обстреле Днепра погиб один и ранено пять человек.

Также Валентин Резниченко сообщает, что после ночного прилета «Искандеров» более 50 автобусов уничтожено и 98 повреждены.

🇺🇦Реальная Война (http://t.me/voynareal)
https://t.me/voynareal/36605
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"НАТО не є стороною конфлікту" та "Рішення про членство прийматимуть усі 30 союзників. Рішення прийматиметься консенсусом" - Столтенберг. Звичайно, хотілося більш жорстких заяв. Але насправді друга фраза частково підтверджує, що Україна подала заявку попередньо погодивши дану дію. Бо що було б ще навіть рік тому? Була б відповідь типу "Ви що, Україна ще не готова, потрібно побороти корупцію, бла-бла-бла, двері відкриті, але... бла-бла-бла, і головне - спочатку ПДЧ". А зараз я не почув у його відповіді нічого про ПДЧ. Так що потрібен консенсус США, Британії, Франції, Німеччини... інших, думаю, вже переконають
The_Rebel
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