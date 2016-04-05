The_Rebel написав:"НАТО не є стороною конфлікту" та "Рішення про членство прийматимуть усі 30 союзників. Рішення прийматиметься консенсусом" - Столтенберг. Звичайно, хотілося більш жорстких заяв. Але насправді друга фраза частково підтверджує, що Україна подала заявку попередньо погодивши дану дію. Бо що було б ще навіть рік тому? Була б відповідь типу "Ви що, Україна ще не готова, потрібно побороти корупцію, бла-бла-бла, двері відкриті, але... бла-бла-бла, і головне - спочатку ПДЧ". А зараз я не почув у його відповіді нічого про ПДЧ. Так що потрібен консенсус США, Британії, Франції, Німеччини... інших, думаю, вже переконають
️Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО, заявил генсек альянса Столтенберг
The_Rebel написав:"НАТО не є стороною конфлікту" та "Рішення про членство прийматимуть усі 30 союзників. Рішення прийматиметься консенсусом" - Столтенберг. Звичайно, хотілося більш жорстких заяв. Але насправді друга фраза частково підтверджує, що Україна подала заявку попередньо погодивши дану дію. Бо що було б ще навіть рік тому? Була б відповідь типу "Ви що, Україна ще не готова, потрібно побороти корупцію, бла-бла-бла, двері відкриті, але... бла-бла-бла, і головне - спочатку ПДЧ". А зараз я не почув у його відповіді нічого про ПДЧ. Так що потрібен консенсус США, Британії, Франції, Німеччини... інших, думаю, вже переконають
щось все це дуже схоже на черговий приступ "стурбованості". навіть якщо і подали тут заявку, навіть якщо і "стовпи" не проти, то залишаються ще різні (ч)удаки типу угорщини і їм подібні, які точно будуть проти.
The_Rebel написав:"НАТО не є стороною конфлікту" та "Рішення про членство прийматимуть усі 30 союзників. Рішення прийматиметься консенсусом" - Столтенберг. Звичайно, хотілося більш жорстких заяв. Але насправді друга фраза частково підтверджує, що Україна подала заявку попередньо погодивши дану дію. Бо що було б ще навіть рік тому? Була б відповідь типу "Ви що, Україна ще не готова, потрібно побороти корупцію, бла-бла-бла, двері відкриті, але... бла-бла-бла, і головне - спочатку ПДЧ". А зараз я не почув у його відповіді нічого про ПДЧ. Так що потрібен консенсус США, Британії, Франції, Німеччини... інших, думаю, вже переконають
️Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО, заявил генсек альянса Столтенберг
Зараз ніхто не прийме, так як це навіть суперечить статуту. Головне питання чи нас чекають у майбутньому і чи готові дійсно розглянути заявку "як білих людей))" без ПДЧ. Ну і Столтенберг не уповноважений робити гучні заяви, бо це було б ескалацією з їх точки зору
The_Rebel написав:"НАТО не є стороною конфлікту" та "Рішення про членство прийматимуть усі 30 союзників. Рішення прийматиметься консенсусом" - Столтенберг. Звичайно, хотілося більш жорстких заяв. Але насправді друга фраза частково підтверджує, що Україна подала заявку попередньо погодивши дану дію. Бо що було б ще навіть рік тому? Була б відповідь типу "Ви що, Україна ще не готова, потрібно побороти корупцію, бла-бла-бла, двері відкриті, але... бла-бла-бла, і головне - спочатку ПДЧ". А зараз я не почув у його відповіді нічого про ПДЧ. Так що потрібен консенсус США, Британії, Франції, Німеччини... інших, думаю, вже переконають
щось все це дуже схоже на черговий приступ "стурбованості". навіть якщо і подали тут заявку, навіть якщо і "стовпи" не проти, то залишаються ще різні (ч)удаки типу угорщини і їм подібні, які точно будуть проти.
Це було б дуже добре, якщо "стовпи" в курсі нашої сьогоднішньої заявки. В цьому й все питання можна сказати - чи погоджене це рішення нашої влади з ними. Судячи з заяв Столтенберга на мою думку шанс десь 70/30. Може скоро дізнаємося більше, коли віреагують США, ВБ, Франція, Німеччина... По-суті рішення за стовпами, звичайно деякі країни будуть вставляти палиці в колеса (як Турція скандинавам), але в кінці-кінців виторгують собі щось і приймуть. Уже ж таке було з кандидатсвом ЄС, багато було проти, але коли Франція/Німеччина/Італія сказали "так", то і Венгрія, і Нідерланди погодились.