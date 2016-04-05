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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2361236223632364>
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:40

  alibob написав:
  pesikot написав:
  Ukrainian написав: В Дніпрі ударом Іскандера по АТС рашики знищили сотню автобусів, а Америка все вагається чи давати Україні ракети.

по АТП
а звідки ти знаешь, що саме Іскандером ?



При вчерашнем обстреле Днепра погиб один и ранено пять человек.

Также Валентин Резниченко сообщает, что после ночного прилета «Искандеров» более 50 автобусов уничтожено и 98 повреждены.

🇺🇦Реальная Война (http://t.me/voynareal)
https://t.me/voynareal/36605

50 ... или 100 уничтожили автобусов
какая разница
Пишем, но не читаем

Госпидя, когда у нас начнут читать написаное

Не понимают, что если пишут про искандеры, то это должно быть правдой
А если искандеров не было, то российская пропаганда возбуждается, что с нашей стороны врут
Як диты, чесне слово
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 30 вер, 2022 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:41

  pesikot написав:
  Ukrainian написав: В Дніпрі ударом Іскандера по АТС рашики знищили сотню автобусів, а Америка все вагається чи давати Україні ракети.

по АТП
а звідки ти знаешь, що саме Іскандером ?

https://twitter.com/noclador/status/1575779374703742978
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

The_Rebel написав:"НАТО не є стороною конфлікту" та "Рішення про членство прийматимуть усі 30 союзників. Рішення прийматиметься консенсусом" - Столтенберг. Звичайно, хотілося більш жорстких заяв. Але насправді друга фраза частково підтверджує, що Україна подала заявку попередньо погодивши дану дію. Бо що було б ще навіть рік тому? Була б відповідь типу "Ви що, Україна ще не готова, потрібно побороти корупцію, бла-бла-бла, двері відкриті, але... бла-бла-бла, і головне - спочатку ПДЧ". А зараз я не почув у його відповіді нічого про ПДЧ. Так що потрібен консенсус США, Британії, Франції, Німеччини... інших, думаю, вже переконають
️Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО, заявил генсек альянса Столтенберг
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:44

  The_Rebel написав:"НАТО не є стороною конфлікту" та "Рішення про членство прийматимуть усі 30 союзників. Рішення прийматиметься консенсусом" - Столтенберг. Звичайно, хотілося більш жорстких заяв. Але насправді друга фраза частково підтверджує, що Україна подала заявку попередньо погодивши дану дію. Бо що було б ще навіть рік тому? Була б відповідь типу "Ви що, Україна ще не готова, потрібно побороти корупцію, бла-бла-бла, двері відкриті, але... бла-бла-бла, і головне - спочатку ПДЧ". А зараз я не почув у його відповіді нічого про ПДЧ. Так що потрібен консенсус США, Британії, Франції, Німеччини... інших, думаю, вже переконають


щось все це дуже схоже на черговий приступ "стурбованості". навіть якщо і подали тут заявку, навіть якщо і "стовпи" не проти, то залишаються ще різні (ч)удаки типу угорщини і їм подібні, які точно будуть проти.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:45

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:
  Ukrainian написав: В Дніпрі ударом Іскандера по АТС рашики знищили сотню автобусів, а Америка все вагається чи давати Україні ракети.

по АТП
а звідки ти знаешь, що саме Іскандером ?

https://twitter.com/noclador/status/1575779374703742978

И где там про Искандер ?
Там про S300

И это не Днепр, а Запорожье

Ты соврал и переключился на другое событие
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:53

  GALeon написав:
The_Rebel написав:"НАТО не є стороною конфлікту" та "Рішення про членство прийматимуть усі 30 союзників. Рішення прийматиметься консенсусом" - Столтенберг. Звичайно, хотілося більш жорстких заяв. Але насправді друга фраза частково підтверджує, що Україна подала заявку попередньо погодивши дану дію. Бо що було б ще навіть рік тому? Була б відповідь типу "Ви що, Україна ще не готова, потрібно побороти корупцію, бла-бла-бла, двері відкриті, але... бла-бла-бла, і головне - спочатку ПДЧ". А зараз я не почув у його відповіді нічого про ПДЧ. Так що потрібен консенсус США, Британії, Франції, Німеччини... інших, думаю, вже переконають
️Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО, заявил генсек альянса Столтенберг

Зараз ніхто не прийме, так як це навіть суперечить статуту. Головне питання чи нас чекають у майбутньому і чи готові дійсно розглянути заявку "як білих людей))" без ПДЧ. Ну і Столтенберг не уповноважений робити гучні заяви, бо це було б ескалацією з їх точки зору
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:56

  GALeon написав:Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО, заявил генсек альянса Столтенберг


Навіщо тягнути сюди цей руснявий фейк? В заяві це не лунало.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:01

  wild.tomcat написав:
  The_Rebel написав:"НАТО не є стороною конфлікту" та "Рішення про членство прийматимуть усі 30 союзників. Рішення прийматиметься консенсусом" - Столтенберг. Звичайно, хотілося більш жорстких заяв. Але насправді друга фраза частково підтверджує, що Україна подала заявку попередньо погодивши дану дію. Бо що було б ще навіть рік тому? Була б відповідь типу "Ви що, Україна ще не готова, потрібно побороти корупцію, бла-бла-бла, двері відкриті, але... бла-бла-бла, і головне - спочатку ПДЧ". А зараз я не почув у його відповіді нічого про ПДЧ. Так що потрібен консенсус США, Британії, Франції, Німеччини... інших, думаю, вже переконають


щось все це дуже схоже на черговий приступ "стурбованості". навіть якщо і подали тут заявку, навіть якщо і "стовпи" не проти, то залишаються ще різні (ч)удаки типу угорщини і їм подібні, які точно будуть проти.


Це було б дуже добре, якщо "стовпи" в курсі нашої сьогоднішньої заявки. В цьому й все питання можна сказати - чи погоджене це рішення нашої влади з ними. Судячи з заяв Столтенберга на мою думку шанс десь 70/30. Може скоро дізнаємося більше, коли віреагують США, ВБ, Франція, Німеччина... По-суті рішення за стовпами, звичайно деякі країни будуть вставляти палиці в колеса (як Турція скандинавам), але в кінці-кінців виторгують собі щось і приймуть. Уже ж таке було з кандидатсвом ЄС, багато було проти, але коли Франція/Німеччина/Італія сказали "так", то і Венгрія, і Нідерланди погодились.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:И где там про Искандер ?
Там про S300

ballistic missile.

Читай уважніше
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:И это не Днепр, а Запорожье

Ты соврал и переключился на другое событие

У Дніпрі ворог ракетою «Іскандер» знищив транспортне підприємство
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/358 ... mstvo.html

Ти читати умієш?
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