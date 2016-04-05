RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2361236223632364
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:06

  The_Rebel написав:
  GALeon написав:
The_Rebel написав:"НАТО не є стороною конфлікту" та "Рішення про членство прийматимуть усі 30 союзників. Рішення прийматиметься консенсусом" - Столтенберг. Звичайно, хотілося більш жорстких заяв. Але насправді друга фраза частково підтверджує, що Україна подала заявку попередньо погодивши дану дію. Бо що було б ще навіть рік тому? Була б відповідь типу "Ви що, Україна ще не готова, потрібно побороти корупцію, бла-бла-бла, двері відкриті, але... бла-бла-бла, і головне - спочатку ПДЧ". А зараз я не почув у його відповіді нічого про ПДЧ. Так що потрібен консенсус США, Британії, Франції, Німеччини... інших, думаю, вже переконають
️Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО, заявил генсек альянса Столтенберг

Зараз ніхто не прийме, так як це навіть суперечить статуту. Головне питання чи нас чекають у майбутньому і чи готові дійсно розглянути заявку "як білих людей))" без ПДЧ. Ну і Столтенберг не уповноважений робити гучні заяви, бо це було б ескалацією з їх точки зору

ПДЧ вжє успішно виконано починаючи з 24.02.22р.
Прохожий
 
Повідомлень: 12802
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:11

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:И где там про Искандер ?
Там про S300

ballistic missile.

Читай уважніше

Так где там про Искандер ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7212
З нами з: 31.08.09
Подякував: 492 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:14

  lapay написав:
  GALeon написав:, что россияне устроили атаку при помощи подводного беспилотника-камикадзе, сброшенного в море за несколько недель до того, как он взорвался.


Якщо це не американці, то це не добре. Кацапи прдемонстрували, що "за ціной не постоїм". Далі може ще більший Ба-бах на північному

Звісно не постоять. Для них це війна за існування путінорейха. Газові потоки для нього вже нічого не коштують
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 19.02.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:19

  Slon_Nosov написав: разлива 2019.
подать заявку можно, но рассчитывать на вступление страны с территориальными проблемами и активной войной, вы серьёзно?
тут хоть бы оружие начали отгружать без оговорок и затягивания!

А кого б брали чи не брали ви, якби були в нато?.. когось на кшталт угорців, без праблєм і бєз вайни? А яка з них у нато користь, якщо армії в них нема, і допомоги від них нуль.
Я б Україну взяв, краще... Це не нато нас захищає, це ми захищаємо нато. А нато обмежується грошима по та обладнанням
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 19.02.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:20

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:
  pesikot написав:И где там про Искандер ?
Там про S300

ballistic missile.

Читай уважніше

Так где там про Искандер ?

У Дніпрі ворог ракетою «Іскандер» знищив транспортне підприємство
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/358 ... mstvo.html

Який ти дотошний :lol:
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11054
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2361236223632364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: The_Rebel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104357
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 466257
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3894
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1298)
30.09.2022 20:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.