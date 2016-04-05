The_Rebel написав:"НАТО не є стороною конфлікту" та "Рішення про членство прийматимуть усі 30 союзників. Рішення прийматиметься консенсусом" - Столтенберг. Звичайно, хотілося більш жорстких заяв. Але насправді друга фраза частково підтверджує, що Україна подала заявку попередньо погодивши дану дію. Бо що було б ще навіть рік тому? Була б відповідь типу "Ви що, Україна ще не готова, потрібно побороти корупцію, бла-бла-бла, двері відкриті, але... бла-бла-бла, і головне - спочатку ПДЧ". А зараз я не почув у його відповіді нічого про ПДЧ. Так що потрібен консенсус США, Британії, Франції, Німеччини... інших, думаю, вже переконають
️Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО, заявил генсек альянса Столтенберг
Зараз ніхто не прийме, так як це навіть суперечить статуту. Головне питання чи нас чекають у майбутньому і чи готові дійсно розглянути заявку "як білих людей))" без ПДЧ. Ну і Столтенберг не уповноважений робити гучні заяви, бо це було б ескалацією з їх точки зору
Slon_Nosov написав: разлива 2019. подать заявку можно, но рассчитывать на вступление страны с территориальными проблемами и активной войной, вы серьёзно? тут хоть бы оружие начали отгружать без оговорок и затягивания!
А кого б брали чи не брали ви, якби були в нато?.. когось на кшталт угорців, без праблєм і бєз вайни? А яка з них у нато користь, якщо армії в них нема, і допомоги від них нуль. Я б Україну взяв, краще... Це не нато нас захищає, це ми захищаємо нато. А нато обмежується грошима по та обладнанням