The_Rebel написав:"НАТО не є стороною конфлікту" та "Рішення про членство прийматимуть усі 30 союзників. Рішення прийматиметься консенсусом" - Столтенберг. Звичайно, хотілося більш жорстких заяв. Але насправді друга фраза частково підтверджує, що Україна подала заявку попередньо погодивши дану дію. Бо що було б ще навіть рік тому? Була б відповідь типу "Ви що, Україна ще не готова, потрібно побороти корупцію, бла-бла-бла, двері відкриті, але... бла-бла-бла, і головне - спочатку ПДЧ". А зараз я не почув у його відповіді нічого про ПДЧ. Так що потрібен консенсус США, Британії, Франції, Німеччини... інших, думаю, вже переконають
️Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО, заявил генсек альянса Столтенберг
Зараз ніхто не прийме, так як це навіть суперечить статуту. Головне питання чи нас чекають у майбутньому і чи готові дійсно розглянути заявку "як білих людей))" без ПДЧ. Ну і Столтенберг не уповноважений робити гучні заяви, бо це було б ескалацією з їх точки зору
Slon_Nosov написав: разлива 2019. подать заявку можно, но рассчитывать на вступление страны с территориальными проблемами и активной войной, вы серьёзно? тут хоть бы оружие начали отгружать без оговорок и затягивания!
А кого б брали чи не брали ви, якби були в нато?.. когось на кшталт угорців, без праблєм і бєз вайни? А яка з них у нато користь, якщо армії в них нема, і допомоги від них нуль. Я б Україну взяв, краще... Це не нато нас захищає, це ми захищаємо нато. А нато обмежується грошима по та обладнанням
Slon_Nosov написав: разлива 2019. подать заявку можно, но рассчитывать на вступление страны с территориальными проблемами и активной войной, вы серьёзно? тут хоть бы оружие начали отгружать без оговорок и затягивания!
А кого б брали чи не брали ви, якби були в нато?.. когось на кшталт угорців, без праблєм і бєз вайни? А яка з них у нато користь, якщо армії в них нема, і допомоги від них нуль. Я б Україну взяв, краще... Це не нато нас захищає, це ми захищаємо нато. А нато обмежується грошима по та обладнанням
Підтримую! Тим більше зараз знову почали говорити про поляризацію світу. Китай, Росія, Іран - вже майже союзники. А якщо віддати Україну Росії, то вже через років 10-15 українців нашпигують пропагандою і вже вони воюватимуть проти самого НАТО, так само як "мобіки" Луганська/Донецька/Криму, а скоро навіть Запоріжчини та Херсонщини, воюють проти нас. Зрозуміло, що для НАТО було б вигідно залишити нас як буфер у нейтральній зоні. Але на даний момент такого питання вже немає - або нас захватить Росія або НАТО прийдеться нас приймати. І вони це почали розуміти, адже перший крок - це перспектива вступу в ЄС та обіцянка плану Маршала чи відбудови України. А це означає, що маючи такого сусіда під боком, то необхідно вже й примати в НАТО, бо тоді інвестиції ЄС в Україну нічого не варті і можуть бути знищені за єдиним бажанням цього чи наступного царька
fler написав:В Білорусі на військовому аеродромі Лунінець - це кордон Рівненської області, 50 км від державного кордону з Україно - продовжуються заходи з розбудови аеродрому.
будь-яка спроба повторного нападу на Київ це погано для нас, а якщо паралельно буде атака на Ковель з спробою відсікти Західну Україну це викличе як мінімум жахливу паніку і хаос серед мирного населення, знову штурм кордонів, не кажучи про зрив постачання зброї, палива та іншого
будь-яка спроба нападу на Київ - це буде стільки м'яса зі сторони орків, що ніяких чмобиків не вистачить.
Як думаєте, що зараз у Лимані? Зараз є 2 види новин по Лиману. У Гіркіна і ко - зрада, деякі навіть пишуть таке: "единственный комментарий, который у меня будет к кричащим заголовкам околовоенных телеграм-каналов в ближайшие дни, краток и печален. Это, разумеется, уже предательство. Такого уровня некомпетентности просто не существует". А деякі їх военкори говорять про ніби-то про значну підмогу по деблокуванню і що наших вже відкидають в контрнаступі. Хоча, пам'ятаю, про Купянськ вони також розповідали про підмогу, про "корови" які перекидають резерви і т.п., тому дуже хочеться вірити у перший вид новин там
Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу та відклав осінню демобілізацію. Про це йдеться в указі №678 від 30 вересня, передають Українськi Новини. Цим указом внесено зміни до указу № 687 від 29 грудня 2021 року про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби та терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2022 році. Пункти указу про демобілізацію, заплановану у жовтні-грудні, доповнені словами, що вона буде не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації. Тим часом, Згідно з указом, путін постановив з 1 листопада по 31 грудня призвати на військову службу 120 тисяч осіб. Йдеться про громадян рф у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до російського законодавства призову на військову службу. Також згідно з документом, з 1 жовтня потрібно здійснити звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився.
Востаннє редагувалось fler в П'ят 30 вер, 2022 20:27, всього редагувалось 1 раз.