Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:35

sergey_sryvkin написав: Slon_Nosov написав: разлива 2019.

подать заявку можно, но рассчитывать на вступление страны с территориальными проблемами и активной войной, вы серьёзно?

тут хоть бы оружие начали отгружать без оговорок и затягивания! разлива 2019.подать заявку можно, но рассчитывать на вступление страны с территориальными проблемами и активной войной, вы серьёзно?тут хоть бы оружие начали отгружать без оговорок и затягивания!

А кого б брали чи не брали ви, якби були в нато?.. когось на кшталт угорців, без праблєм і бєз вайни? А яка з них у нато користь, якщо армії в них нема, і допомоги від них нуль.

Я б Україну взяв, краще... Це не нато нас захищає, це ми захищаємо нато. А нато обмежується грошима по та обладнанням А кого б брали чи не брали ви, якби були в нато?.. когось на кшталт угорців, без праблєм і бєз вайни? А яка з них у нато користь, якщо армії в них нема, і допомоги від них нуль.Я б Україну взяв, краще... Це не нато нас захищає, це ми захищаємо нато. А нато обмежується грошима по та обладнанням

Підтримую! Тим більше зараз знову почали говорити про поляризацію світу. Китай, Росія, Іран - вже майже союзники. А якщо віддати Україну Росії, то вже через років 10-15 українців нашпигують пропагандою і вже вони воюватимуть проти самого НАТО, так само як "мобіки" Луганська/Донецька/Криму, а скоро навіть Запоріжчини та Херсонщини, воюють проти нас.Зрозуміло, що для НАТО було б вигідно залишити нас як буфер у нейтральній зоні. Але на даний момент такого питання вже немає - або нас захватить Росія або НАТО прийдеться нас приймати. І вони це почали розуміти, адже перший крок - це перспектива вступу в ЄС та обіцянка плану Маршала чи відбудови України. А це означає, що маючи такого сусіда під боком, то необхідно вже й примати в НАТО, бо тоді інвестиції ЄС в Україну нічого не варті і можуть бути знищені за єдиним бажанням цього чи наступного царька