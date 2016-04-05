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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2362236323642365>
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:06

  The_Rebel написав:
  GALeon написав:
The_Rebel написав:"НАТО не є стороною конфлікту" та "Рішення про членство прийматимуть усі 30 союзників. Рішення прийматиметься консенсусом" - Столтенберг. Звичайно, хотілося більш жорстких заяв. Але насправді друга фраза частково підтверджує, що Україна подала заявку попередньо погодивши дану дію. Бо що було б ще навіть рік тому? Була б відповідь типу "Ви що, Україна ще не готова, потрібно побороти корупцію, бла-бла-бла, двері відкриті, але... бла-бла-бла, і головне - спочатку ПДЧ". А зараз я не почув у його відповіді нічого про ПДЧ. Так що потрібен консенсус США, Британії, Франції, Німеччини... інших, думаю, вже переконають
️Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО, заявил генсек альянса Столтенберг

Зараз ніхто не прийме, так як це навіть суперечить статуту. Головне питання чи нас чекають у майбутньому і чи готові дійсно розглянути заявку "як білих людей))" без ПДЧ. Ну і Столтенберг не уповноважений робити гучні заяви, бо це було б ескалацією з їх точки зору

ПДЧ вжє успішно виконано починаючи з 24.02.22р.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:11

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:И где там про Искандер ?
Там про S300

ballistic missile.

Читай уважніше

Так где там про Искандер ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:14

  lapay написав:
  GALeon написав:, что россияне устроили атаку при помощи подводного беспилотника-камикадзе, сброшенного в море за несколько недель до того, как он взорвался.


Якщо це не американці, то це не добре. Кацапи прдемонстрували, що "за ціной не постоїм". Далі може ще більший Ба-бах на північному

Звісно не постоять. Для них це війна за існування путінорейха. Газові потоки для нього вже нічого не коштують
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:19

  Slon_Nosov написав: разлива 2019.
подать заявку можно, но рассчитывать на вступление страны с территориальными проблемами и активной войной, вы серьёзно?
тут хоть бы оружие начали отгружать без оговорок и затягивания!

А кого б брали чи не брали ви, якби були в нато?.. когось на кшталт угорців, без праблєм і бєз вайни? А яка з них у нато користь, якщо армії в них нема, і допомоги від них нуль.
Я б Україну взяв, краще... Це не нато нас захищає, це ми захищаємо нато. А нато обмежується грошима по та обладнанням
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:20

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:
  pesikot написав:И где там про Искандер ?
Там про S300

ballistic missile.

Читай уважніше

Так где там про Искандер ?

У Дніпрі ворог ракетою «Іскандер» знищив транспортне підприємство
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/358 ... mstvo.html

Який ти дотошний :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:35

  sergey_sryvkin написав:
  Slon_Nosov написав: разлива 2019.
подать заявку можно, но рассчитывать на вступление страны с территориальными проблемами и активной войной, вы серьёзно?
тут хоть бы оружие начали отгружать без оговорок и затягивания!

А кого б брали чи не брали ви, якби були в нато?.. когось на кшталт угорців, без праблєм і бєз вайни? А яка з них у нато користь, якщо армії в них нема, і допомоги від них нуль.
Я б Україну взяв, краще... Це не нато нас захищає, це ми захищаємо нато. А нато обмежується грошима по та обладнанням

Підтримую! Тим більше зараз знову почали говорити про поляризацію світу. Китай, Росія, Іран - вже майже союзники. А якщо віддати Україну Росії, то вже через років 10-15 українців нашпигують пропагандою і вже вони воюватимуть проти самого НАТО, так само як "мобіки" Луганська/Донецька/Криму, а скоро навіть Запоріжчини та Херсонщини, воюють проти нас.
Зрозуміло, що для НАТО було б вигідно залишити нас як буфер у нейтральній зоні. Але на даний момент такого питання вже немає - або нас захватить Росія або НАТО прийдеться нас приймати. І вони це почали розуміти, адже перший крок - це перспектива вступу в ЄС та обіцянка плану Маршала чи відбудови України. А це означає, що маючи такого сусіда під боком, то необхідно вже й примати в НАТО, бо тоді інвестиції ЄС в Україну нічого не варті і можуть бути знищені за єдиним бажанням цього чи наступного царька
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:42

  Letusrock написав:
  fler написав:В Білорусі на військовому аеродромі Лунінець - це кордон Рівненської області, 50 км від державного кордону з Україно - продовжуються заходи з розбудови аеродрому.

будь-яка спроба повторного нападу на Київ це погано для нас, а якщо паралельно буде атака на Ковель з спробою відсікти Західну Україну це викличе як мінімум жахливу паніку і хаос серед мирного населення, знову штурм кордонів, не кажучи про зрив постачання зброї, палива та іншого

будь-яка спроба нападу на Київ - це буде стільки м'яса зі сторони орків, що ніяких чмобиків не вистачить.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як думаєте, що зараз у Лимані? Зараз є 2 види новин по Лиману. У Гіркіна і ко - зрада, деякі навіть пишуть таке: "единственный комментарий, который у меня будет к кричащим заголовкам околовоенных телеграм-каналов в ближайшие дни, краток и печален. Это, разумеется, уже предательство. Такого уровня некомпетентности просто не существует".
А деякі їх военкори говорять про ніби-то про значну підмогу по деблокуванню і що наших вже відкидають в контрнаступі. Хоча, пам'ятаю, про Купянськ вони також розповідали про підмогу, про "корови" які перекидають резерви і т.п., тому дуже хочеться вірити у перший вид новин там
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:15

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:
  Ukrainian написав: ballistic missile.

Читай уважніше

Так где там про Искандер ?

У Дніпрі ворог ракетою «Іскандер» знищив транспортне підприємство
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/358 ... mstvo.html

Який ти дотошний :lol:

Ты перепутал Днепр и Запорожье
Тебе же пофиг на это
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:23

Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу та відклав осінню демобілізацію. Про це йдеться в указі №678 від 30 вересня, передають Українськi Новини.
Цим указом внесено зміни до указу № 687 від 29 грудня 2021 року про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби та терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2022 році.
Пункти указу про демобілізацію, заплановану у жовтні-грудні, доповнені словами, що вона буде не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.
Тим часом,
Згідно з указом, путін постановив з 1 листопада по 31 грудня призвати на військову службу 120 тисяч осіб.
Йдеться про громадян рф у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до російського законодавства призову на військову службу.
Також згідно з документом, з 1 жовтня потрібно здійснити звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився.
Востаннє редагувалось fler в П'ят 30 вер, 2022 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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