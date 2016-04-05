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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2362236323642365
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:23

  pesikot написав:
  Ukrainian написав: В Дніпрі ударом Іскандера по АТС рашики знищили сотню автобусів, а Америка все вагається чи давати Україні ракети.

по АТП
а звідки ти знаешь, що саме Іскандером ?


У Дніпрі ворог ракетою «Іскандер» знищив транспортне підприємство.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/358 ... mstvo.html

Який же ти все таки кумедний :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:38

Хто б сумнівався

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перед поданням заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою Україна проводила консультації з Альянсом.
В ефірі телемарафону в п'ятницю, 30 вересня, радник розповів, що «попередні консультації дійсно проводилися протягом певного часу на рівні різних експертів і перших осіб і держави, і блоку НАТО».
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/ukra ... 73736.html
fler
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