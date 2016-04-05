У Дніпрі ворог ракетою «Іскандер» знищив транспортне підприємство.
Який же ти все таки кумедний
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:23
У Дніпрі ворог ракетою «Іскандер» знищив транспортне підприємство.
Який же ти все таки кумедний
Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:38
Хто б сумнівався
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перед поданням заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою Україна проводила консультації з Альянсом.
В ефірі телемарафону в п'ятницю, 30 вересня, радник розповів, що «попередні консультації дійсно проводилися протягом певного часу на рівні різних експертів і перших осіб і держави, і блоку НАТО».
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