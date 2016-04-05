Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:23
pesikot написав: Ukrainian написав:
В Дніпрі ударом Іскандера по
АТС
рашики знищили сотню автобусів, а Америка все вагається чи давати Україні ракети.
по
АТП
а звідки ти знаешь, що саме Іскандером ?
У Дніпрі ворог ракетою «Іскандер» знищив транспортне підприємство.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/358 ... mstvo.html
Який же ти все таки кумедний
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:38
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перед поданням заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою Україна проводила консультації з Альянсом.
В ефірі телемарафону в п'ятницю, 30 вересня, радник розповів, що «попередні консультації дійсно проводилися протягом певного часу на рівні різних експертів і перших осіб і держави, і блоку НАТО».
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/ukra ... 73736.html
fler
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:26
The_Rebel написав:
Зрозуміло, що для НАТО було б вигідно залишити нас як буфер у нейтральній зоні.
БУЛО вигідно. Щоб рф напала спочатку не на них, а на буфер.
Ну так це вже сталося.
sergey_sryvkin
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Додано: Суб 01 жов, 2022 01:09
https://t.me/c/1199360700/61617
Зараз не час для проведення процесу прийняття України до НАТО, – радник президента США Джейк Салліван.
Цікаво, з ким узгоджували подання заяви до вступ до НАТО? І коли настане цей час?
Starikan
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Додано: Суб 01 жов, 2022 01:39
Starikan написав:
https://t.me/c/1199360700/61617
Зараз не час для проведення процесу прийняття України до НАТО, – радник президента США Джейк Салліван.
Цікаво, з ким узгоджували подання заяви до вступ до НАТО? І коли настане цей час?
Після війни.
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