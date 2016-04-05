Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перед поданням заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою Україна проводила консультації з Альянсом. В ефірі телемарафону в п'ятницю, 30 вересня, радник розповів, що «попередні консультації дійсно проводилися протягом певного часу на рівні різних експертів і перших осіб і держави, і блоку НАТО». https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/ukra ... 73736.html
alex lem написав:Ой Вэй. Де ж його взяти того 100 тисяч папіру? Ніц нема, курва. Вже настала третя ступінь зубожіння українця- 1 нема грошей,2 зовсім нема грошей і 3 треба йти міняти доляри на гривню
Є один варіант - тимчасовий контракт, ставка якраз 100к + повне державне забезпечення. Долярчик може підказати, куди звернутися.
Щиро дякую за пораду. Не треба дивитися на Долярчика. То він дуже хитро пристроївся щоб постійно сидіть з інтернетом та писать коменти.Товариш в мене місяць в тилу після мобілізації й місяць на 0. То там зв'язку і інтернету нема або слабий. В госпіталі зараз, з рук та ніг осколки витягують. Не легкі то заробітки.
Хитро???! А хто тобі це "хитро" завадив зробити за останні 7міс.???! Хитро???! То ще і зараз можеш штурмувати воєнкомат і вирватись на передок! Показати тут всім нам, як це "хитро" воювати?! Хитро???! Покажи, нам тут на фронті, як "хитро" інколи лежати лицем у землю і молитись, щоб осколком не зацепило!
Всім, хто думає що тут "легко і хитро" і ще й за таку "халяву" платять 100К+ - ласкаво прошу сюди! Покажіть, так би мовити, не словом(з дивану), а ділом(на фронті)!!!
А про "сидить в інтернеті" - так завжди є різні умови/вони часто змінюються! Сьогодні так, а завтра може бути зовсім по-іншому! Тож, для писарів з дивану ще раз напишу: - про інтернет від Ілона Маска Старлінк, ви тільки чули і "на картинках" бачили?! А от я(і ще з одним побратимом) ще в липні - двічі його встановлювали! Тож звідки може взятись тут інтернет, коли немає зв'язку/побиті вишки операторів, правда?
Успіх Долярчику пам'ятаєш такого "героя" семенченко якого на початку війни 2014 ледве не на руках носили, а зараз його жирна мордяка лише викликає огиду. От і ти йдеш таким протореним шляхом, тому ліпше мовчи, може кому і за розумного зійдеш.