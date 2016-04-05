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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2362236323642365
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:23

  pesikot написав:
  Ukrainian написав: В Дніпрі ударом Іскандера по АТС рашики знищили сотню автобусів, а Америка все вагається чи давати Україні ракети.

по АТП
а звідки ти знаешь, що саме Іскандером ?


У Дніпрі ворог ракетою «Іскандер» знищив транспортне підприємство.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/358 ... mstvo.html

Який же ти все таки кумедний :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:38

Хто б сумнівався

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перед поданням заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою Україна проводила консультації з Альянсом.
В ефірі телемарафону в п'ятницю, 30 вересня, радник розповів, що «попередні консультації дійсно проводилися протягом певного часу на рівні різних експертів і перших осіб і держави, і блоку НАТО».
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/ukra ... 73736.html
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:26

  The_Rebel написав:Зрозуміло, що для НАТО було б вигідно залишити нас як буфер у нейтральній зоні.

БУЛО вигідно. Щоб рф напала спочатку не на них, а на буфер.
Ну так це вже сталося.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 01:09

https://t.me/c/1199360700/61617
Зараз не час для проведення процесу прийняття України до НАТО, – радник президента США Джейк Салліван.
Цікаво, з ким узгоджували подання заяви до вступ до НАТО? І коли настане цей час?
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 01:39

  Starikan написав:https://t.me/c/1199360700/61617
Зараз не час для проведення процесу прийняття України до НАТО, – радник президента США Джейк Салліван.
Цікаво, з ким узгоджували подання заяви до вступ до НАТО? І коли настане цей час?

Після війни.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 08:02

Хто тут казав, що мені ввижається, що мене "кусають"?

  alex lem написав:
  klug написав:
  alex lem написав:Ой Вэй. Де ж його взяти того 100 тисяч папіру? Ніц нема, курва. Вже настала третя ступінь зубожіння українця- 1 нема грошей,2 зовсім нема грошей і 3 треба йти міняти доляри на гривню :)

Є один варіант - тимчасовий контракт, ставка якраз 100к + повне державне забезпечення. Долярчик може підказати, куди звернутися.

Щиро дякую за пораду. Не треба дивитися на Долярчика. То він дуже хитро пристроївся щоб постійно сидіть з інтернетом та писать коменти.Товариш в мене місяць в тилу після мобілізації й місяць на 0. То там зв'язку і інтернету нема або слабий. В госпіталі зараз, з рук та ніг осколки витягують. Не легкі то заробітки. :cry:

Хитро???!
А хто тобі це "хитро" завадив зробити за останні 7міс.???!
Хитро???!
То ще і зараз можеш штурмувати воєнкомат і вирватись на передок!
Показати тут всім нам, як це "хитро" воювати?!
Хитро???!
Покажи, нам тут на фронті, як "хитро" інколи лежати лицем у землю і молитись, щоб осколком не зацепило!

Всім, хто думає що тут "легко і хитро" і ще й за таку "халяву" платять 100К+ - ласкаво прошу сюди!
Покажіть, так би мовити, не словом(з дивану), а ділом(на фронті)!!!

А про "сидить в інтернеті" - так завжди є різні умови/вони часто змінюються!
Сьогодні так, а завтра може бути зовсім по-іншому!
Тож, для писарів з дивану ще раз напишу: - про інтернет від Ілона Маска Старлінк, ви тільки чули і "на картинках" бачили?!
А от я(і ще з одним побратимом) ще в липні - двічі його встановлювали!
Тож звідки може взятись тут інтернет, коли немає зв'язку/побиті вишки операторів, правда? :wink:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 08:27

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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 08:29

Успіх , ти "невмєняємий"?? Навіщо цю маячню ще і сюди нести?? В одній темі мало? Тебе треба пожаліти??

Я тобі давно казав в чому справа: ти намагаєшся хайпувати з пустою головою.
Зрозумій нарешті, тебе тут цінують за те, що ти робиш там. А не те, що пишеш тут.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 08:48

Успіх Долярчику пам'ятаєш такого "героя" семенченко якого на початку війни 2014 ледве не на руках носили, а зараз його жирна мордяка лише викликає огиду. От і ти йдеш таким протореним шляхом, тому ліпше мовчи, може кому і за розумного зійдеш.

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Василь-Рівне
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