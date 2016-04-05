У Дніпрі ворог ракетою «Іскандер» знищив транспортне підприємство.
Який же ти все таки кумедний
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:23
У Дніпрі ворог ракетою «Іскандер» знищив транспортне підприємство.
Який же ти все таки кумедний
Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:38
Хто б сумнівався
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перед поданням заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою Україна проводила консультації з Альянсом.
В ефірі телемарафону в п'ятницю, 30 вересня, радник розповів, що «попередні консультації дійсно проводилися протягом певного часу на рівні різних експертів і перших осіб і держави, і блоку НАТО».
Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:26
Додано: Суб 01 жов, 2022 01:09
Цікаво, з ким узгоджували подання заяви до вступ до НАТО? І коли настане цей час?
Додано: Суб 01 жов, 2022 01:39
Додано: Суб 01 жов, 2022 08:02
Хто тут казав, що мені ввижається, що мене "кусають"?
Хитро???!
А хто тобі це "хитро" завадив зробити за останні 7міс.???!
Хитро???!
То ще і зараз можеш штурмувати воєнкомат і вирватись на передок!
Показати тут всім нам, як це "хитро" воювати?!
Хитро???!
Покажи, нам тут на фронті, як "хитро" інколи лежати лицем у землю і молитись, щоб осколком не зацепило!
Всім, хто думає що тут "легко і хитро" і ще й за таку "халяву" платять 100К+ - ласкаво прошу сюди!
Покажіть, так би мовити, не словом(з дивану), а ділом(на фронті)!!!
А про "сидить в інтернеті" - так завжди є різні умови/вони часто змінюються!
Сьогодні так, а завтра може бути зовсім по-іншому!
Тож, для писарів з дивану ще раз напишу: - про інтернет від Ілона Маска Старлінк, ви тільки чули і "на картинках" бачили?!
А от я(і ще з одним побратимом) ще в липні - двічі його встановлювали!
Тож звідки може взятись тут інтернет, коли немає зв'язку/побиті вишки операторів, правда?
Додано: Суб 01 жов, 2022 08:29
Успіх , ти "невмєняємий"?? Навіщо цю маячню ще і сюди нести?? В одній темі мало? Тебе треба пожаліти??
Я тобі давно казав в чому справа: ти намагаєшся хайпувати з пустою головою.
Зрозумій нарешті, тебе тут цінують за те, що ти робиш там. А не те, що пишеш тут.
Додано: Суб 01 жов, 2022 08:48
Додано: Суб 01 жов, 2022 10:07
За крок до перевороту думок©
Бо саме тут мені писали, що НЕ бачуть, що мене ображають і т.п.
Яким чином?
Я що, щоразу пишу, що ми розбили 100500 одиниць ворожої техніки і стільки ж особового складу?!
Ми от, останнім часом, лише "відлякуємо" ворожу техніку... (і багато хто не розуміє, чому так? - чому НЕ можна разом/працюючи в парі з іншими/оперативно не накрити їх ГРАМОТНО і розІпашити нах їхню техніку?)
Якщо цінують - то нехай не цькують мене!
А якщо не цінують - то нехай хоч тут мовчать/не показують цього!
Ну ти й порівнюєш....
Може вже краще порівнювати з Савченко)))
Вона хоч часто випалювала різні правдиві речі в очі))
- але десь по дорозі до Успіху)) вона щось теж загубила мою симпатію до неї
Ехххххх, от шкода, що не можна тут частенько писати, бо зразу всі думають, що ти на Гаваях, а не на фронті і зовсім не думають, що завдяки Ілону Маску, є можливість бути хоч трошки ближче до цивілізації!
п.с.
Правда, нам тут командири частенько нагадують, що - "те, що ми живемо в таких(нормальних) умовах - це пряма заслуга їх!"(командирів/офіцерів/комбата)
А так, то кажуть - " он подивіться(туди-то), в яких умовах живе піхота! Або, подивіться (туди-то), в яких умовах живуть противотанковий... "
І додають нам - " і те, що ви думаєте, що от в таких (нормальних) умовах так і мала б жити арта - то ви глибоко помиляєтесь!"
То може ще в цьому ☝️ є відповіді на всі ваші питання?
Що нам реально пощастило з начальством (хоч воно не святе) - що нам створили нормальні умови на фронті і місцями(не всюди), навіть, на вогневій!
ДумайТЕ!
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