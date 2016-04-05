Додано: Суб 01 жов, 2022 10:07

Hotab написав: Навіщо цю маячню ще і сюди нести?? Навіщо цю маячню ще і сюди нести??

Hotab написав: ти намагаєшся хайпувати ти намагаєшся хайпувати

Hotab написав: Зрозумій нарешті, тебе тут цінують за те, що ти робиш там. А не те, що пишеш тут. Зрозумій нарешті, тебе тут цінують за те, що ти робиш там. А не те, що пишеш тут.

Василь-Рівне написав: От і ти йдеш таким протореним шляхом, тому ліпше мовчи От і ти йдеш таким протореним шляхом, тому ліпше мовчи

Бо саме тут мені писали, що НЕ бачуть, що мене ображають і т.п.Яким чином?Я що, щоразу пишу, що ми розбили 100500 одиниць ворожої техніки і стільки ж особового складу?!Ми от, останнім часом, лише "відлякуємо" ворожу техніку... (і багато хто не розуміє, чому так? - чому НЕ можна разом/працюючи в парі з іншими/оперативно не накрити їх ГРАМОТНО і розІпашити нах їхню техніку?)Якщо цінують - то нехай не цькують мене!А якщо не цінують - то нехай хоч тут мовчать/не показують цього!Ну ти й порівнюєш....Може вже краще порівнювати з Савченко)))Вона хоч часто випалювала різні правдиві речі в очі))- але десь по дорозі до Успіху)) вона щось теж загубила мою симпатію до неїЕхххххх, от шкода, що не можна тут частенько писати, бо зразу всі думають, що ти на Гаваях, а не на фронтіі зовсім не думають, що завдяки Ілону Маску, є можливість бути хоч трошки ближче до цивілізації!п.с.Правда, нам тут командири частенько нагадують, що - "те, що ми живемо в таких(нормальних) умовах - це пряма заслуга їх!"(командирів/офіцерів/комбата)А так, то кажуть - " он подивіться(туди-то), в яких умовах живе піхота! Або, подивіться (туди-то), в яких умовах живуть противотанковий... "І додають нам - " і те, що ви думаєте, що от в таких (нормальних) умовах так і мала б жити арта - то ви глибоко помиляєтесь!"То може ще в цьому ☝️ є відповіді на всі ваші питання?Що нам реально пощастило з начальством (хоч воно не святе) - що нам створили нормальні умови на фронті і місцями(не всюди), навіть, на вогневій!ДумайТЕ!