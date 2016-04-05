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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 жов, 2022 10:15
Успіх написав:
Бо саме тут мені писали, що НЕ бачуть, що мене ображають і т.п.
То ти досі вважаєш, що треба одне і те саме писати кілька разів в різних темах?
Успіх написав:
Яким чином?
Постійно (фактично щоденно) розказуючи, що ти захищаєш державу.
1. у нас нема амнезії
2. якщо ти в силу примітивізму так і не зрозумів,як треба збирати такі бажані тобою плюсики, то подивись хоч на Халяву. Писати один раз на тиждень , що живий - у тебе буде більше шансів.
Успіх написав:
Якщо цінують - то нехай не цькують мене!
А якщо не цінують - то нехай хоч тут мовчать/не показують цього!
Якщо робиш свою справу - то роби її , а не розказуй тут про неї. І тебе не будуть цькувати. Зрозуміло? Бачу, що ні.
Успіх написав:
Ехххххх, от шкода, що не можна тут частенько писати,
Так, ще багато дурі міг би показати.
З.І. Інтернет від Ілона має основну мету - надійне та безперебійне забезпечення зв'язку та управління військ (сил). А не щоб Долярчики доводили на фанансах, що вони і з фронту мають можливість писати.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 12:41
Є відео з в'їзду в Лиман.
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sashaqbl
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Додано: Суб 01 жов, 2022 12:44
sashaqbl написав:
Є відео з в'їзду в Лиман.
Більше хотілось би побачити відео з Зарічного або Торська. Сподіваюсь, зрозуміло чому.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 12:48
Успих не обращай внимание на идиотов.
Такой бред в твой адрес пишу те, кто дома сидит за закрытой занавеской от военкомов.
Это у них с психикой уже не в порядке, т.к за комп. они герои, но страшно выходить на улицу даже за чашечкой кофе. Ведь там раздают повестки. Вот они и бесятся, т.к страшно за свою ж....у, но в то же время стыдно, что их призыв по годам на передовой.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 01 жов, 2022 12:50
Игорь Алексеевич написав:Успих
не обращай внимание на идиотов.
Такой бред в твой адрес пишу те, кто дома сидит за закрытой занавеской от военкомов.
Это у них с психикой уже не в порядке, т.к за комп. они герои, но страшно выходить на улицу даже за чашечкой кофе. Ведь там раздают повестки. Вот они и бесятся, т.к страшно за свою ж....у, но в то же время стыдно, что их призыв по годам на передовой.
Вы то точно из окопа пишете?
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BIGor
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Додано: Суб 01 жов, 2022 12:52
BIGor написав:
Вы то точно из окопа пишете?
нет из за занавески дома. Мне сказали - бери шинель, иди домой. ((
Шинель кстати ещё образца советск. армии, правда уже потёртая((
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Игорь Алексеевич
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