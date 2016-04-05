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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 236423652366236723682369>
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Бо саме тут мені писали, що НЕ бачуть, що мене ображають і т.п.

То ти досі вважаєш, що треба одне і те саме писати кілька разів в різних темах?

  Успіх написав:Яким чином?


Постійно (фактично щоденно) розказуючи, що ти захищаєш державу.
1. у нас нема амнезії
2. якщо ти в силу примітивізму так і не зрозумів,як треба збирати такі бажані тобою плюсики, то подивись хоч на Халяву. Писати один раз на тиждень , що живий - у тебе буде більше шансів.

  Успіх написав:Якщо цінують - то нехай не цькують мене!
А якщо не цінують - то нехай хоч тут мовчать/не показують цього!

Якщо робиш свою справу - то роби її , а не розказуй тут про неї. І тебе не будуть цькувати. Зрозуміло? Бачу, що ні.
  Успіх написав:Ехххххх, от шкода, що не можна тут частенько писати,


Так, ще багато дурі міг би показати.

З.І. Інтернет від Ілона має основну мету - надійне та безперебійне забезпечення зв'язку та управління військ (сил). А не щоб Долярчики доводили на фанансах, що вони і з фронту мають можливість писати.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 12:41

Є відео з в'їзду в Лиман.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 12:44

  sashaqbl написав:Є відео з в'їзду в Лиман.

Більше хотілось би побачити відео з Зарічного або Торська. Сподіваюсь, зрозуміло чому.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 12:48

Успих не обращай внимание на идиотов.
Такой бред в твой адрес пишу те, кто дома сидит за закрытой занавеской от военкомов.
Это у них с психикой уже не в порядке, т.к за комп. они герои, но страшно выходить на улицу даже за чашечкой кофе. Ведь там раздают повестки. Вот они и бесятся, т.к страшно за свою ж....у, но в то же время стыдно, что их призыв по годам на передовой.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 12:50

  Игорь Алексеевич написав:Успих не обращай внимание на идиотов.
Такой бред в твой адрес пишу те, кто дома сидит за закрытой занавеской от военкомов.
Это у них с психикой уже не в порядке, т.к за комп. они герои, но страшно выходить на улицу даже за чашечкой кофе. Ведь там раздают повестки. Вот они и бесятся, т.к страшно за свою ж....у, но в то же время стыдно, что их призыв по годам на передовой.

Вы то точно из окопа пишете?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Вы то точно из окопа пишете?
нет из за занавески дома. Мне сказали - бери шинель, иди домой. ((
Шинель кстати ещё образца советск. армии, правда потёртая, но потёртая не от картошки накрытая в погребе, а именно от земли на которой ползал и спал с автоматом в руках. ((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 01 жов, 2022 13:02, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Більше хотілось би побачити відео з Зарічного або Торська. Сподіваюсь, зрозуміло чому.

На жаль, не бачив. Не виключаю, що історія з Ізюмом може повторитися...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Успих не обращай внимание на идиотов[/quote

Обоснуй, бараніна, хто тут ідіоти і чому.
І з якої занавєски пишу я.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Більше хотілось би побачити відео з Зарічного або Торська. Сподіваюсь, зрозуміло чому.

А чего сам не выставишь, своё самостоятельно снятое видео?? Ждёмс твоих видео с этих посёлков. Если в др. бригаде, то хоть фотку где прибл. сейчас. Тогда я извинюсь за зановеску.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 01 жов, 2022 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:10

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Більше хотілось би побачити відео з Зарічного або Торська. Сподіваюсь, зрозуміло чому.

А чего сам не выставишь, своё самостоятельно снятое видео?? Ждёмс твоих видео


А хто таке, щоб я тобі щось доводив?
Але я можу. На спір. Ти мені відправляєш літр віскар якщо я виконаю твою забаганку.
Деталі можемо обговорити. Наприклад на руці буде написано Hotab (чи що скажеш), фото буде з кабіни, з повітря.
То що? Ще треба щось доводити?
Hotab
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