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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 23652366236723682369>
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:11

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Більше хотілось би побачити відео з Зарічного або Торська. Сподіваюсь, зрозуміло чому.

А чего сам не выставишь, своё самостоятельно снятое видео?? Ждёмс твоих видео


А хто таке, щоб я тобі щось доводив?
Але я можу. На спір. Ти мені відправляєш літр віскар якщо я виконаю твою забаганку.
Деталі можемо обговорити. Наприклад на руці буде написано Hotab (чи що скажеш), фото буде з кабіни, з повітря.
То що? Ще треба щось доводити?
но если у тебя вискарём все решается и на спор, то тогда всё понятно.
Тогда лучше быть мне бараном, чем дятлом...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:если у тебя вискарём все решается и на спор, то тогда всё понятно.
Тогда лучше быть мне бараном, чем дятлом

Надто багато помилок у фразі "я обісцявся спорити на щось, я вмію тявкати лише безнаказанно".
Продовжуй краще про свої подвиги в радянській армії і як тебе не взяли нікуди.
Доречі, було б бажання. У нас з форума є люди в добробатах, типу ДУК. Дивно, так? Бо вони не висять тут як долярчик і не ведуть блог. І ніхто не знає про їх роботу. Хоча зрозуміло, шо цим хлопцям є що розказати. І це були активні форумчани!! Ти їх теж знаєш.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 01 жов, 2022 13:29, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:18

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:если у тебя вискарём все решается и на спор, то тогда всё понятно.
Тогда лучше быть мне бараном, чем дятлом

Надто багато помилок у фразі "я обісцявся спорити на щось, я вмію тявкати лише безнаказанно".

обмільчали люди, вже на віскарь не можуть забитися.
не буде ніякого віскарю - чувак тільки на вентилятор намагається щось кинути, прикриваючись Успіхом.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Бо вони не висять тут як долярчик і не ведуть блог.

А чем ти тогда лучше Успиха, если сам строчишь на ветке постоянно, хотя сам пишешь, что на передовой нет связи и некогда этим заниматься??
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:37

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Бо вони не висять тут як долярчик і не ведуть блог.

А чем ти тогда лучше Успиха, если сам строчишь на ветке постоянно, хотя сам пишешь, что на передовой нет связи и некогда этим заниматься??

Ты реально идиот. Я не в окопе и был в нем только в 14-15. Когда наша авиация имела смелость стоять на стационарных аэродромах.
В моей профессии времени иногда есть немало. Сегодня регламентные работы на машине. Весь день релакс.
И да, инет у меня всегда, не во время выполнения заданий, хороший. И не от Илона.

Так почему ты не в добробате?

  Игорь Алексеевич написав:А чем ти тогда лучше Успиха

Крайне редко говорю о своей работе.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 01 жов, 2022 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:39

  Игорь Алексеевич написав:Успих не обращай внимание на идиотов.
Такой бред в твой адрес пишу те, кто дома сидит за закрытой занавеской от военкомов.
Это у них с психикой уже не в порядке, т.к за комп. они герои, но страшно выходить на улицу даже за чашечкой кофе. Ведь там раздают повестки. Вот они и бесятся, т.к страшно за свою ж....у, но в то же время стыдно, что их призыв по годам на передовой.

+100500👍
- правда, ідіотів тут зовсім мало, але, на жаль, є декілька :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Так почему ты не в добробате?
Я свои окопы прошёл в конце 80х. И тогда даже не у кого в голове не было прятаться от повесток. Где я служил, не знали даже мои родители. И письма писали не запечатывая конверты. Их должны были прочитать др. службы и тогда ставили на них печать в.ч.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:47

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Так почему ты не в добробате?
Я свои окопы прошёл в конце 80х. И тогда даже не у кого в голове не было прятаться от повесток. Где я служил, не знали даже мои родители. И письма писали не запечатывая конверты.


Так то ти був як русня- окупант на чужій землі. Ти ще і добровільно туди пішов?? Вбивати афганців?
А зараз ти кажеш,що хотів , але не взяли. То в чому проблема? Ти ж профі,з досвідом. Гайда захищати ВЖЕ СВОЮ ЗЕМЛЮ в добробат. А?
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:50

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Так почему ты не в добробате?
Я свои окопы прошёл в конце 80х. И тогда даже не у кого в голове не было прятаться от повесток. Где я служил, не знали даже мои родители. И письма писали не запечатывая конверты.


Так то ти був як русня- окупант на чужій землі. Ти ще і добровільно туди пішов?? Вбивати афганців?
А зараз ти кажеш,що хотів , але не взяли. То в чому проблема? Ти ж профі,з досвідом. Гайда захищати ВЖЕ СВОЮ ЗЕМЛЮ в добробат. А?
У нас в конце 80х были и др. горячие точки кроме афгана. Тогда не было конкрат. армии и мы ехали туда, куда нас отправляли. А про афган, то посоветовал бы тебе рот закрыть. Тогда 18 летних отправляли не спрашивая хотят они туда или не хотят. И в каждый двор не приходило потом мин. по одному моего друга.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 01 жов, 2022 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Тогда не было конкрат. армии и мы ехали туда, куда нас отправляли.

Мне показалось, или ты прям гордишься, что ездил на чужую землю убивать другие народы в угоду кремлёвским маразматикам?
Не по миссии ООН, не по защите мирных от боевиков, а именно истреблять другой народ. Так?
Гордишься этим своим прошлым? За стаканом с гордостью рассказываешь?
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