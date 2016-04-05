Додано: Суб 01 жов, 2022 14:15

Игорь Алексеевич написав: Ты ещё спроси у ветеранов ВОВ Ты ещё спроси у ветеранов ВОВ

Игорь Алексеевич написав: Или ветеранов ООН и др. миссий. Или ветеранов ООН и др. миссий.

Игорь Алексеевич написав: не надо сравнивать одну войну с другими. не надо сравнивать одну войну с другими.

Ветераны 2 МВ (они так правильно называются) за редким исключением воевали за свою землю. На их земле фашист убивал и насиловал. А ты , логист, боеприпасы привозил кому? Убийцам арабов? Или кого?Так что там у нас, таки гордишься?С ними как раз все ясно. Коллегиальное решение , санкция на применение силы.Рашистские солдаты тоже сейчас не виноваты? Особенно если просто "логистикой" занимаются. Для градов возят БК на позицию. Так?