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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 жов, 2022 13:56
Hotab написав: Игорь Алексеевич написав:
Тогда не было конкрат. армии и мы ехали туда, куда нас отправляли.
Мне показалось, или ты прям гордишься, что ездил на чужую землю убивать другие народы в угоду кремлёвским маразматикам?
Не по миссии ООН, не по защите мирных от боевиков, а именно истреблять другой народ. Так?
Гордишься этим своим прошлым? За стаканом с гордостью рассказываешь?
Ещё 5 мин. назад я сомневался, когда написал ИДИОТ. Теперь вижу, что был прав.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:00
Игорь Алексеевич , ты не ответил. Гордишься, или стыдишься? Мне просто интересно, есть шанс что и орки когда-то постыдятся того, что пришли в Украину убивать украинцев по хотелке кремлёвского деда-маразматика.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:08
Hotab написав:Игорь Алексеевич
, ты не ответил. Гордишься, или стыдишься? Мне просто интересно, есть шанс что и орки когда-то постыдятся того, что пришли в Украину убивать украинцев по хотелке кремлёвского деда-маразматика.
В горячих точках быть не обязательно убивать, сейчас называется логистика, тогда батальоны сопровождение. Ты ещё спроси у ветеранов ВОВ - им стыдно??? Или ветеранов ООН и др. миссий. Поэтому не надо сравнивать одну войну с другими.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:15
Игорь Алексеевич написав:
Ты ещё спроси у ветеранов ВОВ
Ветераны 2 МВ (они так правильно называются) за редким исключением воевали за свою землю. На их земле фашист убивал и насиловал. А ты , логист, боеприпасы привозил кому? Убийцам арабов? Или кого?
Так что там у нас, таки гордишься?
Игорь Алексеевич написав:
Или ветеранов ООН и др. миссий.
С ними как раз все ясно. Коллегиальное решение , санкция на применение силы.
Игорь Алексеевич написав:
не надо сравнивать одну войну с другими.
Рашистские солдаты тоже сейчас не виноваты? Особенно если просто "логистикой" занимаются. Для градов возят БК на позицию. Так?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 01 жов, 2022 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:19
Hotab написав: Игорь Алексеевич написав:
Ты ещё спроси у ветеранов ВОВ
Ветераны 2 МВ (они так правильно называются) за редким исключением воевали за свою землю. На их земле фашист убивал и насиловал. А ты , логист, боеприпасы привозил кому? Убийцам арабов? Или кого?
Так что там у нас, таки гордишься?
А как ты относишься в войскам ООН. Или думаешь там всё чисто по Уставу??? Или спроси у американцев про Вьетнам??? Они ведь тоже были на чужой земле. Каждая война отличается временем в котором люди рождаются. И любая война - это горе.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:20
Игорь Алексеевич написав:
А как ты относишься в войскам ООН
Выше написал. Положительно. Я в них был не раз.
Так что там с ответами на мои вопросы? Гордишься своим участием?
Русский солдат сейчас тоже может гордиться?
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:25
Hotab написав: Игорь Алексеевич написав:
А как ты относишься в войскам ООН
Выше написал. Положительно. Я в них был не раз.
Так что там с ответами на мои вопросы? Гордишься своим участием?
Русский солдат сейчас тоже может гордиться?
Тогда не было армии контрактной. Тогда служили пацаны 18-20 лет за пачку сигарет. Сейчас контракт и деньги. Пока в раше и у нас 18 летних срочников на войне нет. А офицеры раши и контрактники - это те кто должен иметь мозги и делать выбор самостоятельно, но не спихивать потом типа не знал куда везут
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 01 жов, 2022 14:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:26
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав: Игорь Алексеевич написав:
А как ты относишься в войскам ООН
Выше написал. Положительно. Я в них был не раз.
Так что там с ответами на мои вопросы? Гордишься своим участием?
Русский солдат сейчас тоже может гордиться?
Тогда не было армии контрактной. Тогда служили пацаны 18-20 лет за пачку сигарет. Сейчас контракт и деньги. Пока в раше и у нас 18 летних срочников на войне нет.
Я спросил совсем не это. Или нищета солдата срочной службы оправдывала его желание заработать на войне?
Игорь Алексеевич написав:
Пока в раше и у нас 18 летних срочников на войне нет.
Есть , кто со срочки идёт на контракт и сразу едет в Украину. Осознанно.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:29
Hotab написав:
Есть , кто со срочки идёт на контракт и сразу едет в Украину. Осознанно
Опять же не срочник, а уже контрактник.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:32
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
Есть , кто со срочки идёт на контракт и сразу едет в Украину. Осознанно
Опять же не срочник, а уже контрактник.
Что это меняет?? В Украине были и срочники. И на утопленной Москве.
Что у нас с гордостью за свое участие в убийствах других народов? "Меня послали, яне виноват"? Или гордишься? Или сожалеешь? Какие чувства сейчас?
Окупанта тоже сейчас ведь послали? Он тоже не виноват?
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