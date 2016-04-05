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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2366236723682369>
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:56

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:Тогда не было конкрат. армии и мы ехали туда, куда нас отправляли.

Мне показалось, или ты прям гордишься, что ездил на чужую землю убивать другие народы в угоду кремлёвским маразматикам?
Не по миссии ООН, не по защите мирных от боевиков, а именно истреблять другой народ. Так?
Гордишься этим своим прошлым? За стаканом с гордостью рассказываешь?
Ещё 5 мин. назад я сомневался, когда написал ИДИОТ. Теперь вижу, что был прав.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:00

Игорь Алексеевич , ты не ответил. Гордишься, или стыдишься? Мне просто интересно, есть шанс что и орки когда-то постыдятся того, что пришли в Украину убивать украинцев по хотелке кремлёвского деда-маразматика.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:08

  Hotab написав:Игорь Алексеевич , ты не ответил. Гордишься, или стыдишься? Мне просто интересно, есть шанс что и орки когда-то постыдятся того, что пришли в Украину убивать украинцев по хотелке кремлёвского деда-маразматика.

В горячих точках быть не обязательно убивать, сейчас называется логистика, тогда батальоны сопровождение. Ты ещё спроси у ветеранов ВОВ - им стыдно??? Или ветеранов ООН и др. миссий. Поэтому не надо сравнивать одну войну с другими.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Ты ещё спроси у ветеранов ВОВ

Ветераны 2 МВ (они так правильно называются) за редким исключением воевали за свою землю. На их земле фашист убивал и насиловал. А ты , логист, боеприпасы привозил кому? Убийцам арабов? Или кого?
Так что там у нас, таки гордишься?

  Игорь Алексеевич написав:Или ветеранов ООН и др. миссий.

С ними как раз все ясно. Коллегиальное решение , санкция на применение силы.


  Игорь Алексеевич написав:не надо сравнивать одну войну с другими.

Рашистские солдаты тоже сейчас не виноваты? Особенно если просто "логистикой" занимаются. Для градов возят БК на позицию. Так?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 01 жов, 2022 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:19

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:Ты ещё спроси у ветеранов ВОВ

Ветераны 2 МВ (они так правильно называются) за редким исключением воевали за свою землю. На их земле фашист убивал и насиловал. А ты , логист, боеприпасы привозил кому? Убийцам арабов? Или кого?
Так что там у нас, таки гордишься?

А как ты относишься в войскам ООН. Или думаешь там всё чисто по Уставу??? Или спроси у американцев про Вьетнам??? Они ведь тоже были на чужой земле. Каждая война отличается временем в котором люди рождаются. И любая война - это горе.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:А как ты относишься в войскам ООН

Выше написал. Положительно. Я в них был не раз.

Так что там с ответами на мои вопросы? Гордишься своим участием?
Русский солдат сейчас тоже может гордиться?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:25

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:А как ты относишься в войскам ООН

Выше написал. Положительно. Я в них был не раз.

Так что там с ответами на мои вопросы? Гордишься своим участием?
Русский солдат сейчас тоже может гордиться?


Тогда не было армии контрактной. Тогда служили пацаны 18-20 лет за пачку сигарет. Сейчас контракт и деньги. Пока в раше и у нас 18 летних срочников на войне нет. А офицеры раши и контрактники - это те кто должен иметь мозги и делать выбор самостоятельно, но не спихивать потом типа не знал куда везут
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 01 жов, 2022 14:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:26

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:А как ты относишься в войскам ООН

Выше написал. Положительно. Я в них был не раз.

Так что там с ответами на мои вопросы? Гордишься своим участием?
Русский солдат сейчас тоже может гордиться?


Тогда не было армии контрактной. Тогда служили пацаны 18-20 лет за пачку сигарет. Сейчас контракт и деньги. Пока в раше и у нас 18 летних срочников на войне нет.

Я спросил совсем не это. Или нищета солдата срочной службы оправдывала его желание заработать на войне?

  Игорь Алексеевич написав:Пока в раше и у нас 18 летних срочников на войне нет.

Есть , кто со срочки идёт на контракт и сразу едет в Украину. Осознанно.
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Есть , кто со срочки идёт на контракт и сразу едет в Украину. Осознанно
Опять же не срочник, а уже контрактник.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:32

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Есть , кто со срочки идёт на контракт и сразу едет в Украину. Осознанно
Опять же не срочник, а уже контрактник.

Что это меняет?? В Украине были и срочники. И на утопленной Москве.
Что у нас с гордостью за свое участие в убийствах других народов? "Меня послали, яне виноват"? Или гордишься? Или сожалеешь? Какие чувства сейчас?

Окупанта тоже сейчас ведь послали? Он тоже не виноват?
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