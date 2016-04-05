Сьогодні, 1 жовтня, історичний закон США про ленд-ліз для України набув чинності. Українська армія може отримати безпрецедентну допомогу.
Сподіваюся, що тепер ми зможемо отримати БІЛЬШЕ?
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:36
Нарешті
Сьогодні, 1 жовтня, історичний закон США про ленд-ліз для України набув чинності. Українська армія може отримати безпрецедентну допомогу.
Сподіваюся, що тепер ми зможемо отримати БІЛЬШЕ?
Додано: Суб 01 жов, 2022 14:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всех срочников раши 18 летних пацанов жаль, т.к. у них прав 000%. Контрактник подписывает контрактр и знает, что ему придётся не сегодня так завтра воевать и убивать. Значит он сам выбрал свою участь. Но я ещё раз подчёркиваю сейчас на войне срочников 18 ти летних практически нет и это радует. Если и встречаются, то это единицы и не в прямом столкновении на передовой.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 01 жов, 2022 14:45, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 01 жов, 2022 14:42
Понятно. Таки вам с Ладом ещё недостаточно прилетело по Харькову.
"Пацаны не виноваты, их послали". Ясно-ясно.
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