Сьогодні, 1 жовтня, історичний закон США про ленд-ліз для України набув чинності. Українська армія може отримати безпрецедентну допомогу.
Сподіваюся, що тепер ми зможемо отримати БІЛЬШЕ?
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:36
Нарешті
Сьогодні, 1 жовтня, історичний закон США про ленд-ліз для України набув чинності. Українська армія може отримати безпрецедентну допомогу.
Сподіваюся, що тепер ми зможемо отримати БІЛЬШЕ?
Додано: Суб 01 жов, 2022 14:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всех срочников раши 18 летних пацанов жаль, т.к. у них прав 000%. Контрактник подписывает контрактр и знает, что ему придётся не сегодня так завтра воевать и убивать. Значит он сам выбрал свою участь. Но я ещё раз подчёркиваю сейчас на войне срочников 18 ти летних практически нет и это радует. Если и встречаются, то это единицы и не в прямом столкновении на передовой.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 01 жов, 2022 14:45, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 01 жов, 2022 14:42
Понятно. Таки вам с Ладом ещё недостаточно прилетело по Харькову.
"Пацаны не виноваты, их послали". Ясно-ясно.
Додано: Суб 01 жов, 2022 14:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Приведите мне статистику, сколько срочников раши сейчас на войне. Я даже не видел из наших источников, что есть срочники в плену. Или Вы как сейчас на войне, сколько вы видели срочников раши на передовой или участв. в войне???
Мы тоже срочников не посылаем на войну, хоть они и носят военную форму и в руках автомат. И тем более они 100% несут караульную службу на военных объектах с боевым оружием. Но статус у них другой?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 01 жов, 2022 14:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 01 жов, 2022 14:53
Кто не убежал/спрятался - вскоре будет послан ... защищать "свои" территории раши в Украине (!!!) от посягательств самой Украины!
Додано: Суб 01 жов, 2022 15:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Були. Але питання не в цьому. Знову шукаємо хороших рузьких? Да ще і серед військовослужбовців?
Яка різниця, вбивав він безпосередньо, чи возив БК виключно до кордону, бо він срочник, чи охороняв склад з БК в Ростові (срочник) , чи ремонтував розбиті танки для своєї окупаційної армії в рембаті в Криму (срочник) . Чи він на БДК миє двигуни (срочник) , а з БДК летять летять калібри по Україні. Будемо розрізняти сорти гівна?? Це гарний військовий, бо срочник, а це поганий, бо конткратник??
Вам з ладом ще не дійшло, що вся країна вбивця? І вся їх армія? І ви особисто, логіст армії окупанта, такий самий вбивця , який виконував забаганки кремлядєй.Поичому те, що ви вбивця - це факт доведений. Цікавить лише ваше ставлення до того, що ви робили, саме сьогодні!. Гордість?? Чи стидно, що вашими руками робили кремляді?
Додано: Суб 01 жов, 2022 15:22
Плюсую. Найти хорошего руzzкого, это как отковырять в бочке дерьма ложку мёда. Всё г@вно - больше/меньше. Опухоль планеты, существа выращенные вековой отрицательной селекцией тоталитаризма, фашизма и рашизма… назад в ..зду, на переделку. И однозначный распад нА национальные государства, московия должна вернуться в размеры исконных болотных территорий.
Додано: Суб 01 жов, 2022 16:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 01 жов, 2022 17:01
провёл 2 ночи на даче, что сказать, в основном свинособаки бьют безнаказанно из 120х миномётов и градов по округе, наших почти не слышно ( слышал в четверг работу хаймарсов по дальней, иногда работает стрелкотня, даже слышал наверное детонацию бк в танке, гупнуло неслабо, без звука вылета..., вот видосик(со звуком!) с района дачи...
Додано: Суб 01 жов, 2022 17:47
Как урожай в этом году?
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