RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2366236723682369>
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:36

Нарешті

Сьогодні, 1 жовтня, історичний закон США про ленд-ліз для України набув чинності. Українська армія може отримати безпрецедентну допомогу.

Сподіваюся, що тепер ми зможемо отримати БІЛЬШЕ? :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3234
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Какие чувства сейчас?

Всех срочников раши 18 летних пацанов жаль, т.к. у них прав 000%. Контрактник подписывает контрактр и знает, что ему придётся не сегодня так завтра воевать и убивать. Значит он сам выбрал свою участь. Но я ещё раз подчёркиваю сейчас на войне срочников 18 ти летних практически нет и это радует. Если и встречаются, то это единицы и не в прямом столкновении на передовой.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 01 жов, 2022 14:45, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5872
З нами з: 13.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:42

Понятно. Таки вам с Ладом ещё недостаточно прилетело по Харькову.
"Пацаны не виноваты, их послали". Ясно-ясно.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8096
З нами з: 15.02.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Понятно. Таки вам с Ладом ещё недостаточно прилетело по Харькову.
"Пацаны не виноваты, их послали". Ясно-ясно.
Приведите мне статистику, сколько срочников раши сейчас на войне. Я даже не видел из наших источников, что есть срочники в плену. Или Вы как сейчас на войне, сколько вы видели срочников раши на передовой или участв. в войне???
Мы тоже срочников не посылаем на войну, хоть они и носят военную форму и в руках автомат. И тем более они 100% несут караульную службу на военных объектах с боевым оружием. Но статус у них другой?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 01 жов, 2022 14:56, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5872
З нами з: 13.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:53

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Какие чувства сейчас?

Всех срочников раши 18 летних пацанов жаль, т.к. у них прав 000%. Контрактник подписывает контрактр и знает, что ему придётся не сегодня так завтра воевать и убивать. Значит он сам выбрал свою участь. Но я ещё раз подчёркиваю сейчас на войне срочников 18 ти летних практически нет и это радует. Если и встречаются, то это единицы и не в прямом столкновении на передовой.


Кто не убежал/спрятался - вскоре будет послан ... защищать "свои" территории раши в Украине (!!!) от посягательств самой Украины!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 592
З нами з: 02.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Я даже не видел из наших источников, что есть срочники в плену.

Були. Але питання не в цьому. Знову шукаємо хороших рузьких? Да ще і серед військовослужбовців?
Яка різниця, вбивав він безпосередньо, чи возив БК виключно до кордону, бо він срочник, чи охороняв склад з БК в Ростові (срочник) , чи ремонтував розбиті танки для своєї окупаційної армії в рембаті в Криму (срочник) . Чи він на БДК миє двигуни (срочник) , а з БДК летять летять калібри по Україні. Будемо розрізняти сорти гівна?? Це гарний військовий, бо срочник, а це поганий, бо конткратник??
Вам з ладом ще не дійшло, що вся країна вбивця? І вся їх армія? І ви особисто, логіст армії окупанта, такий самий вбивця , який виконував забаганки кремлядєй.Поичому те, що ви вбивця - це факт доведений. Цікавить лише ваше ставлення до того, що ви робили, саме сьогодні!. Гордість?? Чи стидно, що вашими руками робили кремляді?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8096
З нами з: 15.02.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 15:22

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я даже не видел из наших источников, что есть срочники в плену.

Були. Але питання не в цьому. Знову шукаємо хороших рузьких? Да ще і серед військовослужбовців?
Яка різниця, вбивав він безпосередньо, чи возив БК виключно до кордону, бо він срочник, чи охороняв склад з БК в Ростові (срочник) , чи ремонтував розбиті танки для своєї окупаційної армії в рембаті в Криму (срочник) . Чи він на БДК миє двигуни (срочник) , а з БДК летять летять калібри по Україні. Будемо розрізняти сорти гівна?? Це гарний військовий, бо срочник, а це поганий, бо конткратник??
Вам з ладом ще не дійшло, що вся країна вбивця? І вся їх армія? І ви особисто, логіст армії окупанта, такий самий вбивця , який виконував забаганки кремлядєй.


Плюсую. Найти хорошего руzzкого, это как отковырять в бочке дерьма ложку мёда. Всё г@вно - больше/меньше. Опухоль планеты, существа выращенные вековой отрицательной селекцией тоталитаризма, фашизма и рашизма… назад в ..зду, на переделку. И однозначный распад нА национальные государства, московия должна вернуться в размеры исконных болотных территорий.
pirat-d
 
Повідомлень: 273
З нами з: 06.07.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Всех срочников раши 18 летних пацанов жаль, т.к. у них прав 000%. Контрактник подписывает контрактр и знает, что ему придётся не сегодня так завтра воевать и убивать.

На Казахстан....., что многие успешно сделали .
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5405
З нами з: 23.11.14
Подякував: 723 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 17:01

провёл 2 ночи на даче, что сказать, в основном свинособаки бьют безнаказанно из 120х миномётов и градов по округе, наших почти не слышно ( слышал в четверг работу хаймарсов по дальней, иногда работает стрелкотня, даже слышал наверное детонацию бк в танке, гупнуло неслабо, без звука вылета..., вот видосик(со звуком!) с района дачи...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7855
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 17:47

  edvardd написав:провёл 2 ночи на даче, что сказать, в основном свинособаки бьют безнаказанно из 120х миномётов и градов по округе, наших почти не слышно ( слышал в четверг работу хаймарсов по дальней, иногда работает стрелкотня, даже слышал наверное детонацию бк в танке, гупнуло неслабо, без звука вылета..., вот видосик(со звуком!) с района дачи...

Как урожай в этом году?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7814
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2366236723682369>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104400
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 466340
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3894
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4847)
01.10.2022 19:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.