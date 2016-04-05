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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2366236723682369
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 17:54

В Криму

Палає в аеропорті Бельбека. Під час посадки літак викотився за межі злітної смуги та загорівся.
Євпаторія: коли учасникам Z-автопробігу повідомили, що фініш буде у міськвоєнкомату, колона одразу розсипалася :lol: Чому хохли ржуть? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:10

  Investor_K написав:
  edvardd написав:провёл 2 ночи на даче, что сказать, в основном свинособаки бьют безнаказанно из 120х миномётов и градов по округе, наших почти не слышно ( слышал в четверг работу хаймарсов по дальней, иногда работает стрелкотня, даже слышал наверное детонацию бк в танке, гупнуло неслабо, без звука вылета..., вот видосик(со звуком!) с района дачи...

Как урожай в этом году?

так ничегож не посажено, есть виноград, в основном спасаю, что не засохло(засохла малина, клубника), и борьба с бурьяном, в этом году он калированный выше человека, и его надо рубить топором...вот у соседей:
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:13

В рашистів пишуть про оголошення коняченковим бігства з Лиману.
А тіктоківець на всю обісрав командувача тим фронтом генерал-полковника лапіна, звинуватив герасимова у кришуванні цього лапіна.
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  #<1 ... 2366236723682369
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