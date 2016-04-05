Палає в аеропорті Бельбека. Під час посадки літак викотився за межі злітної смуги та загорівся.
Євпаторія: коли учасникам Z-автопробігу повідомили, що фініш буде у міськвоєнкомату, колона одразу розсипалася Чому хохли ржуть?
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Додано: Суб 01 жов, 2022 17:54
В Криму
Палає в аеропорті Бельбека. Під час посадки літак викотився за межі злітної смуги та загорівся.
Євпаторія: коли учасникам Z-автопробігу повідомили, що фініш буде у міськвоєнкомату, колона одразу розсипалася Чому хохли ржуть?
Додано: Суб 01 жов, 2022 18:10
так ничегож не посажено, есть виноград, в основном спасаю, что не засохло(засохла малина, клубника), и борьба с бурьяном, в этом году он калированный выше человека, и его надо рубить топором...вот у соседей:
Додано: Суб 01 жов, 2022 18:13
В рашистів пишуть про оголошення коняченковим бігства з Лиману.
А тіктоківець на всю обісрав командувача тим фронтом генерал-полковника лапіна, звинуватив герасимова у кришуванні цього лапіна.
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