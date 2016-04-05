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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2367236823692370>
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 17:54

В Криму

Палає в аеропорті Бельбека. Під час посадки літак викотився за межі злітної смуги та загорівся.
Євпаторія: коли учасникам Z-автопробігу повідомили, що фініш буде у міськвоєнкомату, колона одразу розсипалася :lol: Чому хохли ржуть? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:10

  Investor_K написав:
  edvardd написав:провёл 2 ночи на даче, что сказать, в основном свинособаки бьют безнаказанно из 120х миномётов и градов по округе, наших почти не слышно ( слышал в четверг работу хаймарсов по дальней, иногда работает стрелкотня, даже слышал наверное детонацию бк в танке, гупнуло неслабо, без звука вылета..., вот видосик(со звуком!) с района дачи...

Как урожай в этом году?

так ничегож не посажено, есть виноград, в основном спасаю, что не засохло(засохла малина, клубника), и борьба с бурьяном, в этом году он калированный выше человека, и его надо рубить топором...вот у соседей:
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:13

В рашистів пишуть про оголошення коняченковим бігства з Лиману.
А тіктоківець на всю обісрав командувача тим фронтом генерал-полковника лапіна, звинуватив герасимова у кришуванні цього лапіна.
А також порадив пуйлу запровадити військовий стан в прикордонних областях та застосувати тактичні ядерні боєприпаси.

Але навіть на фоні цього всього друга половина рашкованського інфопростору продовжує запевняти, що все по плану, хитрий план пу та тощо.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 жов, 2022 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:21

  detroytred написав:В рашистів пишуть про оголошення коняченковим бігства з Лиману.
А тіктоківець на всю обісрав командувача тим фронтом генерал-полковника лапіна, звинуватив герасимова у кришуванні цього лапіна.
А також порадив пуйлу запровадити військовий стан в прикордонних областях та застосувати тактичні ядерні боєприпаси.

То вже бризги ... бризги обісрання ...
А ще вчора вони підіймали авіацію та направляли 4 БТРГ ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:22

Ещё не смолкли орудия, миллионы украинцев лишены жилья, разрушены семьи, голод свирепствует по оккупированным городам,.... а, ненасытные падлы, что рвут Украины по частям - уже заказывают себе новый "куш", за спиной украинцев новые "хозяева" уже вершать судьбы, заказывают, делят,....
https://bastion.tv/ukrayinciv-vbivayut- ... ini_n49403
...
Таким чином, Демурінський ГЗК та "ВСМПО Титан Україна" мають бути після 7 місяців тотальної війни, конфісковані. Ми маємо позбавити росіян можливості вбивати нас далі українським же металом.

І треба нарешті закрити корупційну годівничку для української влади, яка отримує від російських посередників заохочення, які досі не дозволили забрати у росіян їхні об‘єкти. Це просто аморально, якщо Ротенберг, Абрамович, Фрідман, Чемезов та інші друзі путіна будуть і досі володіти в Україні великими підприємствами, а українська влада буде продовжувати їх відверто "дахувати".

Якщо російські олігархи втратять своє майно вони втратять і великий валив, який досі зберігають на нашу владу і це буде вже незворотний процес.

До речі, Демурінський ГЗК - це дуже привабливий об'єкт для інвестицій, якщо виставити на чесний аукціон, то сюди зайдуть найбільші міжнародні корпорації. Давайте будувати з нашого титану літаки для НАТО, а не для росії.

Hotab

Интересно, з огляду на цю заказну пакость - Ви маєте змогу визначити падлу(це найскромніший вираз, щоб не мати обвинувачень у антисемітизмі), що її заказала(цю статтю)?(Тільки публічно :!: , бо ... :evil: )

Чи відповідно до цього - надати перспективи українського авіабудування, ВПК, Аєрокосмічної галузі, побутової хімії,..?(за виключенням співпраці з кацапами)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Hotab

Я вас не читаю. :lol:
Насправді, чесно не став читати. Просто побачив жирний шрифт HOTAB.
Не очікуйте моїх відповідей. У мене нема нічого для вас.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:40

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:Hotab

Я вас не читаю. :lol:
Насправді, чесно не став читати. Просто побачив жирний шрифт HOTAB.
Не очікуйте моїх відповідей. У мене нема нічого для вас.

+100500
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:41

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:Hotab

Я вас не читаю. :lol:
Насправді, чесно не став читати. Просто побачив жирний шрифт HOTAB.
Не очікуйте моїх відповідей. У мене нема нічого для вас.

Єто на то, что Фирташа, за такое - даже США из Индии выставили.
А не смотря на заявления Данилова - беспредел от организованной преступности форсирует потрошение Неньки.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:46

https://charter97.org/ru/news/2022/10/1/518086/
Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью, заявил координатор польских специальных служб Станислава Жарына.
https://twitter.com/StZaryn/status/1576 ... F518086%2F
— Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован, — отметил Станислав Жарын. Также он отметил, что на данный момент на границе идет установка периметрии — системы датчиков движения с тепловизионными камерами.

— Это следующий этап инвестиций в современное оборудование, которое Польша использует для усиления охраны границы, — сказал Жарын.

Не подскажете, у нас, закончились "кролики" или их деньги?
Отловлено ли "Куля в лоба?"
Работает ли оно в поте лица, над укреплением границы?
Или бабло сбрило и ласты навернуло?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 19:01

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Бо вони не висять тут як долярчик і не ведуть блог.

А чем ти тогда лучше Успиха, если сам строчишь на ветке постоянно, хотя сам пишешь, что на передовой нет связи и некогда этим заниматься??

усохни ватник
реально припарил
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