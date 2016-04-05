▫️Оператори РСЗВ HIMARS отримали нові ракети М30А1, які відрізняються від попередніх альтернативних боєголовок. Весь цей час українська армія отримувала високоточні керовані ракети M31A1/A2. Різниця між ракетами М30А1 та М31А1/А2 у тому, що перша призначена для знищення м'яких цілей. Наприклад, живої сили супротивника.
▫️Цьому сприятиме наявність 180 тисяч карбід-вольфрамових кульок. Вони розташовані навколо октагенової вибухової речовини. Дальність ураження ракети також становить до 92 км, а можливе кругове відхилення — 7 метрів.
информация 2х дневной давности интересна тем что все таки русишшвайне пытались "перебросить резервы в Лиман"
"Тим часом, російська танкова рота, укомплектована призваними по мобілізації, які отримали курс базової підготовки тривалістю ОДНА ДОБА, здійснила марш в район Лиману. З 7 танків (в нормальній роті танків – 10) два не добралися до місця призначення, потрапивши в ДТП."