▫️Оператори РСЗВ HIMARS отримали нові ракети М30А1, які відрізняються від попередніх альтернативних боєголовок. Весь цей час українська армія отримувала високоточні керовані ракети M31A1/A2. Різниця між ракетами М30А1 та М31А1/А2 у тому, що перша призначена для знищення м'яких цілей. Наприклад, живої сили супротивника.
▫️Цьому сприятиме наявність 180 тисяч карбід-вольфрамових кульок. Вони розташовані навколо октагенової вибухової речовини. Дальність ураження ракети також становить до 92 км, а можливе кругове відхилення — 7 метрів.
информация 2х дневной давности интересна тем что все таки русишшвайне пытались "перебросить резервы в Лиман"
"Тим часом, російська танкова рота, укомплектована призваними по мобілізації, які отримали курс базової підготовки тривалістю ОДНА ДОБА, здійснила марш в район Лиману. З 7 танків (в нормальній роті танків – 10) два не добралися до місця призначення, потрапивши в ДТП."
Прохожий написав:все таки русишшвайне пытались "перебросить резервы в Лиман"
Рашиська армія - армія дегенератів. Нажаль і ми були в 14-му недалеко від цього стану. Я писав раніше події під Іловайськом, в яких я брав участь. Нагадаю, хто забув. Ситуація була схожа на нинішню в Маріуполі. Відрізані далеко в оточенні, на багато км. Все прострілюється. Виття в інформпросторі вимусило командування відправити колону назустріч оточеним. Я деякий час її супроводжував, пробивав шлях. Коли закінчувалось паливо і БК - я повернувся. А з тієї колони - ніхто. І не дійшов до Іловайська теж ніхто. І це було зрозуміло ще до виходу колони. Зараз рашисти йдуть по тому ж шляху. Наші в ситуації з Маріком вже так не робили.