RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2367236823692370
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 19:03

мобикам пестец...

🔥Ракети М30А1 до РСЗВ HIMARS вже на фронті.

▫️Оператори РСЗВ HIMARS отримали нові ракети М30А1, які відрізняються від попередніх альтернативних боєголовок. Весь цей час українська армія отримувала високоточні керовані ракети M31A1/A2. Різниця між ракетами М30А1 та М31А1/А2 у тому, що перша призначена для знищення м'яких цілей. Наприклад, живої сили супротивника.

▫️Цьому сприятиме наявність 180 тисяч карбід-вольфрамових кульок. Вони розташовані навколо октагенової вибухової речовини. Дальність ураження ракети також становить до 92 км, а можливе кругове відхилення — 7 метрів.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7856
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:перша призначена для знищення м'яких цілей. Наприклад, живої сили супротивника

Хороша штука. Автомобілі теж решетить. Як і РЛС, РЕБ, антени, пункти управління типу "бабочка". Як з легкою бронею - не знаю.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8101
З нами з: 15.02.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 19:46

  fler написав:Палає в аеропорті Бельбека. Під час посадки літак викотився за межі злітної смуги та загорівся.

Скорее всего "подранок"
О воздушном бое над Урзуфом: https://www.dialog.ua/war/259716_1664615302

Видео падения https://t.me/charter97_org/85022
Сегодня, наши Соколы и в Донецк "заходили"
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10108
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 19:50

информация 2х дневной давности интересна тем что все таки русишшвайне пытались "перебросить резервы в Лиман"

им часом, російська танкова рота, укомплектована призваними по мобілізації, які отримали курс базової підготовки тривалістю ОДНА ДОБА, здійснила марш в район Лиману. З 7 танків (в нормальній роті танків – 10) два не добралися до місця призначення, потрапивши в ДТП."

такие качественные "резервы" вселяют оптимизм)
Прохожий
 
Повідомлень: 12809
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:О воздушном бое над Урзуфом

эх
хотелось бы прочесть над Гурзуфом
Прохожий
 
Повідомлень: 12809
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:все таки русишшвайне пытались "перебросить резервы в Лиман"

Рашиська армія - армія дегенератів. Нажаль і ми були в 14-му недалеко від цього стану. Я писав раніше події під Іловайськом, в яких я брав участь.
Нагадаю, хто забув.
Ситуація була схожа на нинішню в Маріуполі. Відрізані далеко в оточенні, на багато км. Все прострілюється. Виття в інформпросторі вимусило командування відправити колону назустріч оточеним. Я деякий час її супроводжував, пробивав шлях. Коли закінчувалось паливо і БК - я повернувся. А з тієї колони - ніхто. І не дійшов до Іловайська теж ніхто. І це було зрозуміло ще до виходу колони.
Зараз рашисти йдуть по тому ж шляху. Наші в ситуації з Маріком вже так не робили.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8101
З нами з: 15.02.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:28

Ще не вечір...

  Kudrjavuy написав:
  fler написав:Палає в аеропорті Бельбека. Під час посадки літак викотився за межі злітної смуги та загорівся.

Скорее всего "подранок"
О воздушном бое над Урзуфом: https://www.dialog.ua/war/259716_1664615302

Видео падения https://t.me/charter97_org/85022
Сегодня, наши Соколы и в Донецк "заходили"


Пишуть, що у Бельбеку пожежа перекинулася на склад боєприпасів 8)
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3235
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:33

Улыбнёмся:
Зображення
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10108
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:25

Что бы это значило?
https://t.me/riamelitopol/70725
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10108
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Что бы это значило?

где-то рядом написали - медние морские мини , страшно фугасние ,
дней второй мировой - незаметно закладивают на рубежах .
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 23.11.14
Подякував: 723 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2367236823692370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104408
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 466354
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3896
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2793)
01.10.2022 23:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.