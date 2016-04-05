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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2368236923702371
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 09:54

Це просто йопнуті...
Як у цих тупорилих рашкованів одночасно існують в головешці дві думки: США (Захід) слабкий (розсипається, задряхлів та тощо; навіть з Афганістаном не зміг впоратися), а ми сильні, як ніколи (піднялися з колін, розвили економіку, переозброїлися) і Захід нас вкрай боїться (нашої сили, наших ракет, нашій ядерної зброї) --- вживається з Захід хотів на нас напасти, ми лише випередили цей напад; ми захищаємося від нападу.

Ну це капець, які тупорилі.
Та ще й брехливі: якщо раніше хоч заявляли про те, що напали на випередження, то тепер про ніяке своє випередження навіть не згадують, а чітко -- на нас напали, ми захищаємося від нападу, вставай страна огромная...

Захищаються ... на території України.
Ще й волають, що це українці зазомбовані.
detroytred
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