эх
хотелось бы прочесть над Гурзуфом
|
|
|
Додано: Суб 01 жов, 2022 19:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 01 жов, 2022 19:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Рашиська армія - армія дегенератів. Нажаль і ми були в 14-му недалеко від цього стану. Я писав раніше події під Іловайськом, в яких я брав участь.
Нагадаю, хто забув.
Ситуація була схожа на нинішню в Маріуполі. Відрізані далеко в оточенні, на багато км. Все прострілюється. Виття в інформпросторі вимусило командування відправити колону назустріч оточеним. Я деякий час її супроводжував, пробивав шлях. Коли закінчувалось паливо і БК - я повернувся. А з тієї колони - ніхто. І не дійшов до Іловайська теж ніхто. І це було зрозуміло ще до виходу колони.
Зараз рашисти йдуть по тому ж шляху. Наші в ситуації з Маріком вже так не робили.
Додано: Суб 01 жов, 2022 20:28
Ще не вечір...
Пишуть, що у Бельбеку пожежа перекинулася на склад боєприпасів
Додано: Суб 01 жов, 2022 22:25
Что бы это значило?
Додано: Суб 01 жов, 2022 22:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 02 жов, 2022 09:54
Це просто йопнуті...
Як у цих тупорилих рашкованів одночасно існують в головешці дві думки: США (Захід) слабкий (розсипається, задряхлів та тощо; навіть з Афганістаном не зміг впоратися), а ми сильні, як ніколи (піднялися з колін, розвили економіку, переозброїлися) і Захід нас вкрай боїться (нашої сили, наших ракет, нашій ядерної зброї) --- вживається з Захід хотів на нас напасти, ми лише випередили цей напад; ми захищаємося від нападу.
Ну це капець, які тупорилі.
Та ще й брехливі: якщо раніше хоч заявляли про те, що напали на випередження, то тепер про ніяке своє випередження навіть не згадують, а чітко -- на нас напали, ми захищаємося від нападу, вставай страна огромная...
Захищаються ... на території України.
Ще й волають, що це українці зазомбовані.
Додано: Нед 02 жов, 2022 10:07
Повідомлялося, що у лиманському котлі 4-5к москалів. Лиман взяли.
У статистиці сьогодні традиційні +500 хороших рускіх (думаю, більшість - з бахмутського напряму). Колони з тисячами полонених немає.
Куди ж поділись оточені? чи нас знову десь найо***?
Додано: Нед 02 жов, 2022 10:25
Може і найо****)))
Але те, що все ж таки взяли Лиман -- це вже супер-пупер (слава та подяка ЗСУ та владі).
Орки визначили його сталінградом ... і якщо б нашим не вдалося його взяти, то важко уявити їх волання з цього приводу.
А так добра зуботичина вийшла.
З стратегічної ж точки зору моє бачення те ж саме, як місяці тому: що орки хоч до всього лівобережжя Дніпра й до Києва просунуться, що ми до межі на 24 лютого або навіть до кордонів, для завершення війни це не є вирішальним фактором.
Є в мене надія, що Штати роблять і зроблять те, що є самим ефективним в розвалі імперій -- розлад в елітах, підкуп еліт та тощо.
Бо сподіваннь на роль втрат, погіршення рівня життя і т.д. в цих упоротих рашкованів особисто в мене нема.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 02 жов, 2022 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 жов, 2022 10:35
Шкода, що ці 4-5к москалів не поповнили ряди "хороших" чи обмінний фонд, а продовжать воювати десь на інших напрямках.
|