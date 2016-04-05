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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2368236923702371
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:39

  Schmit написав:Шкода, що ці 4-5к москалів не поповнили ряди "хороших" чи обмінний фонд, а продовжать воювати десь на інших напрямках.

Звісно шкода.
Моє міркування (зі стелі) тобто припускаю, що ця операція з Лиманом не так вже й легко далася. Бо орки приділяли йому важливе значення, кидали резерви й резерви, й наші не так легко просувалися...
А котел би ще вище підняв ціну.
То й грець з ним.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А Киселевку на Херсонском направлении взяли? А то на одной карте она наша, а на др. нет.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:37

  Kudrjavuy написав:Что бы это значило?
https://t.me/riamelitopol/70725


Таємницю вже розкрито: https://t.me/voynareal/36918?single
Необхідно було для фільму знищення українського складу бк
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:48

  otg написав:А Киселевку на Херсонском направлении взяли? А то на одной карте она наша, а на др. нет.

Потроху надходять хороші новини з Херсонщини. Вчора показували відео де наші проїхали пам'ятник кавуну (він знаходиться на перетині важливих доріг на півночі Херсонщини, а сьогодні вже є фото з Золотої Балки.
П.с. Не знаю, що солодше - херсонські кавуни чи завивання Стремоусова про "ви всьо врете, нікакого отсупленія, Херсон зделал свой вибор не с нацистами і геями, бла-бла-бла"
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 12:39

Вже 10 з тридцяти

10 країн вже підтримали членство України в НАТО 8)

Відповідний документ підписали президенти 10 держав:
Канади
Чехії
Естонії
Латвії
Литви
Північної Македонії
Черногорії
Польщі
Румунії
Словаччини

Вони заявили, що не визнають анексії українських територій і закликали "всіх членів Альянсу значно збільшити військову допомогу в Україні".

Русня, шо з обличчям? :mrgreen:
fler
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