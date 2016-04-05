Schmit написав:Шкода, що ці 4-5к москалів не поповнили ряди "хороших" чи обмінний фонд, а продовжать воювати десь на інших напрямках.
Звісно шкода. Моє міркування (зі стелі) тобто припускаю, що ця операція з Лиманом не так вже й легко далася. Бо орки приділяли йому важливе значення, кидали резерви й резерви, й наші не так легко просувалися... А котел би ще вище підняв ціну. То й грець з ним.
otg написав:А Киселевку на Херсонском направлении взяли? А то на одной карте она наша, а на др. нет.
Потроху надходять хороші новини з Херсонщини. Вчора показували відео де наші проїхали пам'ятник кавуну (він знаходиться на перетині важливих доріг на півночі Херсонщини, а сьогодні вже є фото з Золотої Балки. П.с. Не знаю, що солодше - херсонські кавуни чи завивання Стремоусова про "ви всьо врете, нікакого отсупленія, Херсон зделал свой вибор не с нацистами і геями, бла-бла-бла"