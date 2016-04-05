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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2369237023712372>
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:39

  Schmit написав:Шкода, що ці 4-5к москалів не поповнили ряди "хороших" чи обмінний фонд, а продовжать воювати десь на інших напрямках.

Звісно шкода.
Моє міркування (зі стелі) тобто припускаю, що ця операція з Лиманом не так вже й легко далася. Бо орки приділяли йому важливе значення, кидали резерви й резерви, й наші не так легко просувалися...
А котел би ще вище підняв ціну.
То й грець з ним.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А Киселевку на Херсонском направлении взяли? А то на одной карте она наша, а на др. нет.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:37

  Kudrjavuy написав:Что бы это значило?
https://t.me/riamelitopol/70725


Таємницю вже розкрито: https://t.me/voynareal/36918?single
Необхідно було для фільму знищення українського складу бк
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:48

  otg написав:А Киселевку на Херсонском направлении взяли? А то на одной карте она наша, а на др. нет.

Потроху надходять хороші новини з Херсонщини. Вчора показували відео де наші проїхали пам'ятник кавуну (він знаходиться на перетині важливих доріг на півночі Херсонщини, а сьогодні вже є фото з Золотої Балки.
П.с. Не знаю, що солодше - херсонські кавуни чи завивання Стремоусова про "ви всьо врете, нікакого отсупленія, Херсон зделал свой вибор не с нацистами і геями, бла-бла-бла"
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 12:39

Вже 10 з тридцяти

10 країн вже підтримали членство України в НАТО 8)

Відповідний документ підписали президенти 10 держав:
Канади
Чехії
Естонії
Латвії
Литви
Північної Македонії
Черногорії
Польщі
Румунії
Словаччини

Вони заявили, що не визнають анексії українських територій і закликали "всіх членів Альянсу значно збільшити військову допомогу в Україні".

Русня, шо з обличчям? :mrgreen:

Upd: Пишуть, що Німеччина та США теж підписали, але поки не бачу офіційних повідомлень. :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 14:04

  fler написав:10 країн вже підтримали членство України в НАТО 8)

Відповідний документ підписали президенти 10 держав:
Канади
Чехії
Естонії
Латвії
Литви
Північної Македонії
Черногорії
Польщі
Румунії
Словаччини

Вони заявили, що не визнають анексії українських територій і закликали "всіх членів Альянсу значно збільшити військову допомогу в Україні".

Русня, шо з обличчям? :mrgreen:

Upd: Пишуть, що Німеччина та США теж підписали, але поки не бачу офіційних повідомлень. :roll:


Ну це поки вони заявляють, що підтримують рішення Бухарестського саміту 2008р. про "відкриті двері", майбутнє членство (без конкретики коли це буде, що для цього треба робити) і т.д. А також чергові "рішучі засудження" та заклики Путіна вивести війська. Ага, так він і вивів добровільно.
Проте мені подобаються рішучі дії Зеленського. Я не голосував за нього і був його ярим противником. Але пора українцям навчитися не ділити політиків, а також самих себе, на чорних і білих. Насправді кольорів набагато більше, тому треба дивитися конкретні кроки конкретної людини. Як пишуть американські журналісти, заявка на вступ до НАТО була несподіванкою для США. Тобто він не погоджував попередньо з ними. Можливо з Волесом тільки погодив. І правильно зробив, на мою думку. Адже йому б просто відмовили кулуарно усі західні політики, сказали зараз не часі і т.п. А тепер хай спробують відмовити не кулуарно і відкрито, коли на словах всі за Україну, говорять своїм виборцям, що підтримують демократію у всьому світі. Заявка на столі і на неї треба дати відповідь. Конкретну!!!, а не таку як вже 14 років з Бухарестського саміту тицяють як плювок в обличчя свої "відкриті двері". Це нерішуче болото треба розколотити і змусити до дій. Нам вже набридли "глибокі занепокоєння". Тому Зеленський пішов вабанк і правильно зробив. Доки у нього великі рейтинги на заході треба цим користуватися.
І знаєте, як би багато патріотичних українців до нього не ставилася, але на заході у нього великий авторитет. Не думаю, що Порошенко зміг би так само, хоча я вважаю його набагато сильнішим президентом, просто на нього б повісили ярлики "бариги", "олігарха", "корупціонера" і любі ініціативи від нього сприймалися б не так.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 15:08

  The_Rebel написав:на нього б повісили ярлики "бариги", "олігарха", "корупціонера"

Щось з цього переліку неправда?

Останній тиждень замічаю багато новоприбулих руцких тёток в Німеччині- с мордами після свіжих підтяжок та уколів, ходять по бутіках, дивляться на бренди, дзвонять комусь: " купити- не купити". Гадко від цього, не можу я бути толерантною до них.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 15:17

  Wisznia2021 написав:
  The_Rebel написав:на нього б повісили ярлики "бариги", "олігарха", "корупціонера"

Щось з цього переліку неправда?


Так, "барига" та "олігарх"
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не знаю кто такой Овчинников, но он пишет:
    После референдумов и вхождения части бывшей Украины в состав России, Путин выступит с очередным обращением к народу и объявит ультиматум Украине о добровольном выводе украинских войск с территории России. В случае отказа, Москва в течении 24 часов объявит войну Киеву. После чего в течении 72 часов будут уничтожены Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Николаев. Остальная территория Украины подвергнется массированным ракетно-бомбовым ударам. Бомбардировщики Ту-22М3 бомбами ФАБ-5000 уничтожат все мосты через Днепр, гражданские аэропорты, всю железнодорожную инфраструктуру.
    Спящие ДРГ в Киеве задержат все высшее руководство Украины, а при невозможности уничтожат на месте.
    И это только начало. За 48 часов в Беларусь будет перекинута группировка в 200 тыс. солдат, которая за 24 часа отрежет нацистам путь к отступлению.
Возможно пуйло действительно это планирует, учитывая инфу что в Беларуси собирается многочисленная группировка. Из этого что волнует это мосты, но я честно не понимаю как их самолеты хотят преодолеть нашу ПВО. Ведь и так залетать на подконтрольную ВСУ территорию боятся.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 15:28

otg , цій маячні 100 лєт в обєд. ІПСО.
Hotab
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