Додано: Нед 02 жов, 2022 14:04

fler написав: 10 країн вже підтримали членство України в НАТО



Відповідний документ підписали президенти 10 держав:

Канади

Чехії

Естонії

Латвії

Литви

Північної Македонії

Черногорії

Польщі

Румунії

Словаччини



Вони заявили, що не визнають анексії українських територій і закликали "всіх членів Альянсу значно збільшити військову допомогу в Україні".



Русня, шо з обличчям?



Upd: Пишуть, що Німеччина та США теж підписали, але поки не бачу офіційних повідомлень. 10 країн вже підтримали членство України в НАТОВідповідний документ підписали президенти 10 держав:КанадиЧехіїЕстоніїЛатвіїЛитвиПівнічної МакедоніїЧерногоріїПольщіРумуніїСловаччиниВони заявили, що не визнають анексії українських територій і закликали "всіх членів Альянсу значно збільшити військову допомогу в Україні".Русня, шо з обличчям?Upd: Пишуть, що Німеччина та США теж підписали, але поки не бачу офіційних повідомлень.

Ну це поки вони заявляють, що підтримують рішення Бухарестського саміту 2008р. про "відкриті двері", майбутнє членство (без конкретики коли це буде, що для цього треба робити) і т.д. А також чергові "рішучі засудження" та заклики Путіна вивести війська. Ага, так він і вивів добровільно.Проте мені подобаються рішучі дії Зеленського. Я не голосував за нього і був його ярим противником. Але пора українцям навчитися не ділити політиків, а також самих себе, на чорних і білих. Насправді кольорів набагато більше, тому треба дивитися конкретні кроки конкретної людини. Як пишуть американські журналісти, заявка на вступ до НАТО була несподіванкою для США. Тобто він не погоджував попередньо з ними. Можливо з Волесом тільки погодив. І правильно зробив, на мою думку. Адже йому б просто відмовили кулуарно усі західні політики, сказали зараз не часі і т.п. А тепер хай спробують відмовити не кулуарно і відкрито, коли на словах всі за Україну, говорять своїм виборцям, що підтримують демократію у всьому світі. Заявка на столі і на неї треба дати відповідь. Конкретну!!!, а не таку як вже 14 років з Бухарестського саміту тицяють як плювок в обличчя свої "відкриті двері". Це нерішуче болото треба розколотити і змусити до дій. Нам вже набридли "глибокі занепокоєння". Тому Зеленський пішов вабанк і правильно зробив. Доки у нього великі рейтинги на заході треба цим користуватися.І знаєте, як би багато патріотичних українців до нього не ставилася, але на заході у нього великий авторитет. Не думаю, що Порошенко зміг би так само, хоча я вважаю його набагато сильнішим президентом, просто на нього б повісили ярлики "бариги", "олігарха", "корупціонера" і любі ініціативи від нього сприймалися б не так.