Schmit написав:Шкода, що ці 4-5к москалів не поповнили ряди "хороших" чи обмінний фонд, а продовжать воювати десь на інших напрямках.
Звісно шкода. Моє міркування (зі стелі) тобто припускаю, що ця операція з Лиманом не так вже й легко далася. Бо орки приділяли йому важливе значення, кидали резерви й резерви, й наші не так легко просувалися... А котел би ще вище підняв ціну. То й грець з ним.
otg написав:А Киселевку на Херсонском направлении взяли? А то на одной карте она наша, а на др. нет.
Потроху надходять хороші новини з Херсонщини. Вчора показували відео де наші проїхали пам'ятник кавуну (він знаходиться на перетині важливих доріг на півночі Херсонщини, а сьогодні вже є фото з Золотої Балки. П.с. Не знаю, що солодше - херсонські кавуни чи завивання Стремоусова про "ви всьо врете, нікакого отсупленія, Херсон зделал свой вибор не с нацистами і геями, бла-бла-бла"
fler написав:10 країн вже підтримали членство України в НАТО
Відповідний документ підписали президенти 10 держав: Канади Чехії Естонії Латвії Литви Північної Македонії Черногорії Польщі Румунії Словаччини
Вони заявили, що не визнають анексії українських територій і закликали "всіх членів Альянсу значно збільшити військову допомогу в Україні".
Русня, шо з обличчям?
Upd: Пишуть, що Німеччина та США теж підписали, але поки не бачу офіційних повідомлень.
Ну це поки вони заявляють, що підтримують рішення Бухарестського саміту 2008р. про "відкриті двері", майбутнє членство (без конкретики коли це буде, що для цього треба робити) і т.д. А також чергові "рішучі засудження" та заклики Путіна вивести війська. Ага, так він і вивів добровільно. Проте мені подобаються рішучі дії Зеленського. Я не голосував за нього і був його ярим противником. Але пора українцям навчитися не ділити політиків, а також самих себе, на чорних і білих. Насправді кольорів набагато більше, тому треба дивитися конкретні кроки конкретної людини. Як пишуть американські журналісти, заявка на вступ до НАТО була несподіванкою для США. Тобто він не погоджував попередньо з ними. Можливо з Волесом тільки погодив. І правильно зробив, на мою думку. Адже йому б просто відмовили кулуарно усі західні політики, сказали зараз не часі і т.п. А тепер хай спробують відмовити не кулуарно і відкрито, коли на словах всі за Україну, говорять своїм виборцям, що підтримують демократію у всьому світі. Заявка на столі і на неї треба дати відповідь. Конкретну!!!, а не таку як вже 14 років з Бухарестського саміту тицяють як плювок в обличчя свої "відкриті двері". Це нерішуче болото треба розколотити і змусити до дій. Нам вже набридли "глибокі занепокоєння". Тому Зеленський пішов вабанк і правильно зробив. Доки у нього великі рейтинги на заході треба цим користуватися. І знаєте, як би багато патріотичних українців до нього не ставилася, але на заході у нього великий авторитет. Не думаю, що Порошенко зміг би так само, хоча я вважаю його набагато сильнішим президентом, просто на нього б повісили ярлики "бариги", "олігарха", "корупціонера" і любі ініціативи від нього сприймалися б не так.
The_Rebel написав:на нього б повісили ярлики "бариги", "олігарха", "корупціонера"
Щось з цього переліку неправда?
Останній тиждень замічаю багато новоприбулих руцких тёток в Німеччині- с мордами після свіжих підтяжок та уколів, ходять по бутіках, дивляться на бренди, дзвонять комусь: " купити- не купити". Гадко від цього, не можу я бути толерантною до них.
После референдумов и вхождения части бывшей Украины в состав России, Путин выступит с очередным обращением к народу и объявит ультиматум Украине о добровольном выводе украинских войск с территории России. В случае отказа, Москва в течении 24 часов объявит войну Киеву. После чего в течении 72 часов будут уничтожены Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Николаев. Остальная территория Украины подвергнется массированным ракетно-бомбовым ударам. Бомбардировщики Ту-22М3 бомбами ФАБ-5000 уничтожат все мосты через Днепр, гражданские аэропорты, всю железнодорожную инфраструктуру. Спящие ДРГ в Киеве задержат все высшее руководство Украины, а при невозможности уничтожат на месте. И это только начало. За 48 часов в Беларусь будет перекинута группировка в 200 тыс. солдат, которая за 24 часа отрежет нацистам путь к отступлению.
Возможно пуйло действительно это планирует, учитывая инфу что в Беларуси собирается многочисленная группировка. Из этого что волнует это мосты, но я честно не понимаю как их самолеты хотят преодолеть нашу ПВО. Ведь и так залетать на подконтрольную ВСУ территорию боятся.