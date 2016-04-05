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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2370237123722373>
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 15:45

  otg написав:Не знаю кто такой Овчинников, но он пишет:
    После референдумов и вхождения части бывшей Украины в состав России, Путин выступит с очередным обращением к народу и объявит ультиматум Украине о добровольном выводе украинских войск с территории России. В случае отказа, Москва в течении 24 часов объявит войну Киеву. После чего в течении 72 часов будут уничтожены Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Николаев. Остальная территория Украины подвергнется массированным ракетно-бомбовым ударам. Бомбардировщики Ту-22М3 бомбами ФАБ-5000 уничтожат все мосты через Днепр, гражданские аэропорты, всю железнодорожную инфраструктуру.
    Спящие ДРГ в Киеве задержат все высшее руководство Украины, а при невозможности уничтожат на месте.
    И это только начало. За 48 часов в Беларусь будет перекинута группировка в 200 тыс. солдат, которая за 24 часа отрежет нацистам путь к отступлению.
Возможно пуйло действительно это планирует, учитывая инфу что в Беларуси собирается многочисленная группировка. Из этого что волнует это мосты, но я честно не понимаю как их самолеты хотят преодолеть нашу ПВО. Ведь и так залетать на подконтрольную ВСУ территорию боятся.

вы не указали самого главного - на орбиту выведут Звезду Смерти :D

хватит панику нагнетать. нет у них возможности ни мосты через Днепр уничтожить, ни ДРГ завести, ни эффективно напасть со стороны Беларуси (хотя 200 т чмобиков наверное на марш-броске смогут много разминировать :D )

разве что применение ЯО.
но уже как-то обсуждали - steel balls - это про Запад, в Раше - очко жим-жим 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 15:53

  otg написав:Не знаю кто такой Овчинников, но он пишет:
    После референдумов и вхождения части бывшей Украины в состав России, Путин выступит с очередным обращением к народу и объявит ультиматум Украине о добровольном выводе украинских войск с территории России. В случае отказа, Москва в течении 24 часов объявит войну Киеву. После чего в течении 72 часов будут уничтожены Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Николаев. Остальная территория Украины подвергнется массированным ракетно-бомбовым ударам. Бомбардировщики Ту-22М3 бомбами ФАБ-5000 уничтожат все мосты через Днепр, гражданские аэропорты, всю железнодорожную инфраструктуру.
    Спящие ДРГ в Киеве задержат все высшее руководство Украины, а при невозможности уничтожат на месте.
    И это только начало. За 48 часов в Беларусь будет перекинута группировка в 200 тыс. солдат, которая за 24 часа отрежет нацистам путь к отступлению.
Возможно пуйло действительно это планирует, учитывая инфу что в Беларуси собирается многочисленная группировка. Из этого что волнует это мосты, но я честно не понимаю как их самолеты хотят преодолеть нашу ПВО. Ведь и так залетать на подконтрольную ВСУ территорию боятся.


Схоже на якесь чергове ІПСО. Ви дійсно повірили? Знову Київ за три дні? І навіщо його нищити? На рф "панікі нєт" набирає обертів :mrgreen:
В мене є інсайд: в Україні русні не буде, всі території повернуться в межах 1991р. Протягом наступних 5 років війна закінчиться та буде йти масштабне відновлення країни. Цей інсайд підтверджується численними повідомленнями з різних джерел про закінчення війни у наступному році.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:В случае отказа, Москва в течении 24 часов объявит войну Киеву.
Блеат, а зара що по твоєму?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Ведь и так залетать на подконтрольную ВСУ территорию боятся.

Отак ти росіянин Україну називаєш? Хард версія ЛАДа? Чи запасна обліківка?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 16:00

  otg написав:В случае отказа, Москва в течении 24 часов объявит.

Тобто, якась руснява макака відкриє свого рота і щось звідти висере? А хіба когось із людей то цікавить? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 16:05

otg
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 16:10

  otg написав:Не знаю кто такой Овчинников, но он пишет:
    После референдумов и вхождения части бывшей Украины в состав России, Путин выступит с очередным обращением к народу и объявит ультиматум Украине о добровольном выводе украинских войск с территории России. В случае отказа, Москва в течении 24 часов объявит войну Киеву. После чего в течении 72 часов будут уничтожены Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Николаев. Остальная территория Украины подвергнется массированным ракетно-бомбовым ударам. Бомбардировщики Ту-22М3 бомбами ФАБ-5000 уничтожат все мосты через Днепр, гражданские аэропорты, всю железнодорожную инфраструктуру.
    Спящие ДРГ в Киеве задержат все высшее руководство Украины, а при невозможности уничтожат на месте.
    И это только начало. За 48 часов в Беларусь будет перекинута группировка в 200 тыс. солдат, которая за 24 часа отрежет нацистам путь к отступлению.
Возможно пуйло действительно это планирует, учитывая инфу что в Беларуси собирается многочисленная группировка. Из этого что волнует это мосты, но я честно не понимаю как их самолеты хотят преодолеть нашу ПВО. Ведь и так залетать на подконтрольную ВСУ территорию боятся.

Да, есть такой план: в шахту на Кольском полуострове опустить термоядерный заряд 10000 килотонн и взорвав его расколоть планету напополам. И тогда Украине конец.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 16:18

  otg написав:Не знаю кто такой Овчинников, но он пишет:
    В случае отказа, Москва в течении 24 часов объявит войну Киеву.

Ты вроде себя как военным позиционируешь. Так зачем тащишь сюда этот бред ?

А сейчас у нас что ? Не война ?
Ой-ой-ой, объявят нам войну и ка-а-а-к начнут ... тьфу, блядь

Может ты где-то обороняешь закарпатский фронт, но по Чернигову херачили всем, вплоть до ФАБ-500. Что это, как не война ?
Но нет ... главное, что говорят, а не что делают

PS. Кстати, ФАБ 5000 использовали 1943-1945 годы
Ты даже прогуглить не в состоянии
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 16:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  airmax78 написав:Да, есть такой план: в шахту на Кольском полуострове опустить термоядерный заряд 10000 килотонн и взорвав его расколоть планету напополам. И тогда Украине конец.

не ну а чё
в целом отличный план
цель сво будет выполнена
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