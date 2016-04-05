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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:02
otg написав:
Не знаю кто такой Овчинников, но он пишет: [list]После референдумов и вхождения части бывшей Украины в состав России, Путин выступит с очередным обращением к народу и объявит ультиматум Украине о добровольном выводе украинских войск с территории России. В случае отказа, Москва в течении 24 часов объявит войну Киеву. После чего в течении 72 часов будут уничтожены Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Николаев. Остальная территория Украины подвергнется массированным ракетно-бомбовым ударам. Бомбардировщики Ту-22М3 бомбами ФАБ-5000 уничтожат все мосты через Днепр, гражданские аэропорты, всю железнодорожную инфраструктуру.
Спящие ДРГ в Киеве задержат все высшее руководство Украины, а при невозможности уничтожат на месте.
Щоб скинути некеровану ФАБ-500-1000-5000, москальський літачок повинен спочатку залетіти вглиб нашої території, ще й над містом, де йому одразу ж настане фініш.
А от у нас вже могли б бути насадки з GPS наведенням від НВФ Адрон, перетворюючі прості ФАБи у кориговані боєприпаси, які можна скидати дистанційно з дальності до 70км (якщо б дехто з 2019 готувався до оборони, а не шашликів).
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:16
Госпидя, да шо вы цитируете сообщение otg
Вы же, таким образом, ему помогаете
Если не цитировать его сообщение и так будет понятно о чём речь
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pesikot
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:21
BIGor написав:
Блеат, а зара що по твоєму?
Вот не хочется обижать, но явно тупите. Сейчас у них СВО. Это для нас война. А здесь грозно объявят войну и типа "начнут". Они ж "еще не начинали"
Востаннє редагувалось otg
в Нед 02 жов, 2022 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:23
pesikot написав:
Госпидя, да шо вы цитируете сообщение otg
Вы же, таким образом, ему помогаете
Если не цитировать его сообщение и так будет понятно о чём речь
Да, да, я же просил ПТУшников не цитировать.
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:24
otg написав: BIGor написав:
Отак ти росіянин Україну називаєш? Хард версія ЛАДа? Чи запасна обліківка?
Вот не хочется обижать, но явно тупите. Сейчас у них СВО. Это для нас война. А здесь грозно объявят войну и типа "начнут". Они ж "еще не начинали"
Ага, ты включил заднюю
Но репутацию ты свою просрал ...
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:26
pesikot написав:
Ага, ты включил заднюю
Но репутацию ты свою просрал ...
Репутацию у ПТУшников? Слушай да это комплимент. Хотя если честно не нуждаюсь. Я уже в таком возрасте что ее давно заработал.
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