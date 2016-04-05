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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2370237123722373
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Госпидя, да шо вы цитируете сообщение otg
Вы же, таким образом, ему помогаете

Если не цитировать его сообщение и так будет понятно о чём речь
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Українські військові отримали систему протидії безпілотникам SKY CTRL.

Система вже працює на одному з напрямків фронту.

SKY CTRL – це польська система боротьби з БПЛА від Advanced Protection Systems:
🔻може виявляти будь-які об’єкти в радіусі 10 км, збивати з курсу та глушити ворожі дрони.
🔻приладна дальність до 50 км.
🔻фіксує всі три класи БПЛА, приземлює ті, що можливо приземлити без активного влучання.
🔻може виявляти будь-які об’єкти в радіусі 10 км, збивати з курсу та глушити ворожі дрони.
🔻відстеження відбувається на основі алгоритму MHT (multi-hypothesis tracking).

З військовими, які застосовуватимуть SKY CTRL працював інструктор компанії.

Крім того, виробник надасть автоматичну поворотну платформу, які запровадили вже після закупівлі. На її постачання може піти 2-3 тижні.
https://t.me/prezedentnews/43312?single
Archivarius
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 17:59

  Hotab написав:otg , цій маячні 100 лєт в обєд. ІПСО.

Это были горячечные пятничные фантазии о вообажаемой мощи после традиционного "ты меня уважаешь？".
Дальше все перешло в спор с традиционным руссським мордобоем и ловлей воображаемых розовых белок под лавками. Успешно набив морды белкам, рашкованская элита уснула крепким сном, так и проспав тот неудобный момент, когда в провонявшую горницу проникли горячие кадыровские батыры.
Дальше волосатые лапы обнажили расслабленные пухлые булки нацэлиты.
А на заседании госдумы на следующий день многие недоумевали, почему у них вместо голов болят натруженные седалища.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На украинском фронте вскоре появится новое российское вооружение - боевой модуль "Спица".

Такой прогноз делает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Серийное производство "Спицы" было начато весной 2022 года - то есть, это совсем свежая техника.

Речь идет о дистанционно управляемом необитаемом боевом модуле для бронеавтомобиля КамАЗ-43269 "Выстрел" (впрочем, его можно устанавливать и на другие носители).

Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, а также автоматическим гранатометом АГ-30. В модуле установлен современный прицел с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером.

По данным Коваленко, Россия перебрасывает в Украину первую партию "Выстрелов" со "Спицами" прямо сейчас.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:17

  GALeon написав:На украинском фронте вскоре появится новое российское вооружение - боевой модуль "Спица"

Ну пусть ...
HIMARS'ам на это кто-то ... до звезды ...

Это жалкие потуги россиян
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:18

  antey1969 написав:
  Hotab написав:otg , цій маячні 100 лєт в обєд. ІПСО.

Это были горячечные пятничные фантазии о вообажаемой мощи после традиционного "ты меня уважаешь？".
Дальше все перешло в спор с традиционным руссським мордобоем и ловлей воображаемых розовых белок под лавками. Успешно набив морды белкам, рашкованская элита уснула крепким сном, так и проспав тот неудобный момент, когда в провонявшую горницу проникли горячие кадыровские батыры.
Дальше волосатые лапы обнажили расслабленные пухлые булки нацэлиты.
А на заседании госдумы на следующий день многие недоумевали, почему у них вместо голов болят натруженные седалища.

Ваша депрессия меня радует :)
Вы на пути к пониманию
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:35

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:59

  antey1969 написав:
  Hotab написав:otg , цій маячні 100 лєт в обєд. ІПСО.

Это были горячечные пятничные фантазии о вообажаемой мощи после традиционного "ты меня уважаешь？".
Дальше все перешло в спор с традиционным руссським мордобоем и ловлей воображаемых розовых белок под лавками. Успешно набив морды белкам, рашкованская элита уснула крепким сном, так и проспав тот неудобный момент, когда в провонявшую горницу проникли горячие кадыровские батыры.
Дальше волосатые лапы обнажили расслабленные пухлые булки нацэлиты.
А на заседании госдумы на следующий день многие недоумевали, почему у них вместо голов болят натруженные седалища.


Вам внуки дали диск с порнухой?))

На півдні непогані успіхи ЗСУ з північно-східного краю правобережного рашиського плацдарму. Тримаємо кулаки.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 19:06

  GALeon написав:На украинском фронте вскоре появится новое российское вооружение - боевой модуль "Спица".

Такой прогноз делает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Серийное производство "Спицы" было начато весной 2022 года - то есть, это совсем свежая техника.

Речь идет о дистанционно управляемом необитаемом боевом модуле для бронеавтомобиля КамАЗ-43269 "Выстрел" (впрочем, его можно устанавливать и на другие носители).

Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, а также автоматическим гранатометом АГ-30. В модуле установлен современный прицел с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером.

По данным Коваленко, Россия перебрасывает в Украину первую партию "Выстрелов" со "Спицами" прямо сейчас.

тю
у нас подобный модуль с автоматической пушкой уже давно используется на БТР-4Е если не ошибаюсь)

вот если бы у них еще и Камаз был беспилотным)))
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 19:12

  Schmit написав:


Ну и навіщо це продажне гімно-чорновола, сюди тягти?(дивитися навіть не збираюся) Воно спочатку зрадило власного батька а потім чевокуню, і після цього до нього прислухаєтесь??? З того рота нічого, окрім лайна, литися не може. :twisted:
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