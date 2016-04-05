Українські військові отримали систему протидії безпілотникам SKY CTRL.
Система вже працює на одному з напрямків фронту.
SKY CTRL – це польська система боротьби з БПЛА від Advanced Protection Systems: 🔻може виявляти будь-які об’єкти в радіусі 10 км, збивати з курсу та глушити ворожі дрони. 🔻приладна дальність до 50 км. 🔻фіксує всі три класи БПЛА, приземлює ті, що можливо приземлити без активного влучання. 🔻може виявляти будь-які об’єкти в радіусі 10 км, збивати з курсу та глушити ворожі дрони. 🔻відстеження відбувається на основі алгоритму MHT (multi-hypothesis tracking).
З військовими, які застосовуватимуть SKY CTRL працював інструктор компанії.
Hotab написав:otg , цій маячні 100 лєт в обєд. ІПСО.
Это были горячечные пятничные фантазии о вообажаемой мощи после традиционного "ты меня уважаешь？". Дальше все перешло в спор с традиционным руссським мордобоем и ловлей воображаемых розовых белок под лавками. Успешно набив морды белкам, рашкованская элита уснула крепким сном, так и проспав тот неудобный момент, когда в провонявшую горницу проникли горячие кадыровские батыры. Дальше волосатые лапы обнажили расслабленные пухлые булки нацэлиты. А на заседании госдумы на следующий день многие недоумевали, почему у них вместо голов болят натруженные седалища.
На украинском фронте вскоре появится новое российское вооружение - боевой модуль "Спица".
Такой прогноз делает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Серийное производство "Спицы" было начато весной 2022 года - то есть, это совсем свежая техника.
Речь идет о дистанционно управляемом необитаемом боевом модуле для бронеавтомобиля КамАЗ-43269 "Выстрел" (впрочем, его можно устанавливать и на другие носители).
Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, а также автоматическим гранатометом АГ-30. В модуле установлен современный прицел с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером.
По данным Коваленко, Россия перебрасывает в Украину первую партию "Выстрелов" со "Спицами" прямо сейчас.
Hotab написав:otg , цій маячні 100 лєт в обєд. ІПСО.
Это были горячечные пятничные фантазии о вообажаемой мощи после традиционного "ты меня уважаешь？". Дальше все перешло в спор с традиционным руссським мордобоем и ловлей воображаемых розовых белок под лавками. Успешно набив морды белкам, рашкованская элита уснула крепким сном, так и проспав тот неудобный момент, когда в провонявшую горницу проникли горячие кадыровские батыры. Дальше волосатые лапы обнажили расслабленные пухлые булки нацэлиты. А на заседании госдумы на следующий день многие недоумевали, почему у них вместо голов болят натруженные седалища.
Hotab написав:otg , цій маячні 100 лєт в обєд. ІПСО.
Это были горячечные пятничные фантазии о вообажаемой мощи после традиционного "ты меня уважаешь？". Дальше все перешло в спор с традиционным руссським мордобоем и ловлей воображаемых розовых белок под лавками. Успешно набив морды белкам, рашкованская элита уснула крепким сном, так и проспав тот неудобный момент, когда в провонявшую горницу проникли горячие кадыровские батыры. Дальше волосатые лапы обнажили расслабленные пухлые булки нацэлиты. А на заседании госдумы на следующий день многие недоумевали, почему у них вместо голов болят натруженные седалища.
Вам внуки дали диск с порнухой?))
На півдні непогані успіхи ЗСУ з північно-східного краю правобережного рашиського плацдарму. Тримаємо кулаки.
GALeon написав:На украинском фронте вскоре появится новое российское вооружение - боевой модуль "Спица".
Такой прогноз делает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Серийное производство "Спицы" было начато весной 2022 года - то есть, это совсем свежая техника.
Речь идет о дистанционно управляемом необитаемом боевом модуле для бронеавтомобиля КамАЗ-43269 "Выстрел" (впрочем, его можно устанавливать и на другие носители).
Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, а также автоматическим гранатометом АГ-30. В модуле установлен современный прицел с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером.
По данным Коваленко, Россия перебрасывает в Украину первую партию "Выстрелов" со "Спицами" прямо сейчас.
тю у нас подобный модуль с автоматической пушкой уже давно используется на БТР-4Е если не ошибаюсь)
Ну и навіщо це продажне гімно-чорновола, сюди тягти?(дивитися навіть не збираюся) Воно спочатку зрадило власного батька а потім чевокуню, і після цього до нього прислухаєтесь??? З того рота нічого, окрім лайна, литися не може.