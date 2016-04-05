Госпидя, да шо вы цитируете сообщение otg
Вы же, таким образом, ему помогаете
Если не цитировать его сообщение и так будет понятно о чём речь
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Госпидя, да шо вы цитируете сообщение otg
Вы же, таким образом, ему помогаете
Если не цитировать его сообщение и так будет понятно о чём речь
Додано: Нед 02 жов, 2022 17:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Українські військові отримали систему протидії безпілотникам SKY CTRL.
Система вже працює на одному з напрямків фронту.
SKY CTRL – це польська система боротьби з БПЛА від Advanced Protection Systems:
🔻може виявляти будь-які об’єкти в радіусі 10 км, збивати з курсу та глушити ворожі дрони.
🔻приладна дальність до 50 км.
🔻фіксує всі три класи БПЛА, приземлює ті, що можливо приземлити без активного влучання.
🔻може виявляти будь-які об’єкти в радіусі 10 км, збивати з курсу та глушити ворожі дрони.
🔻відстеження відбувається на основі алгоритму MHT (multi-hypothesis tracking).
З військовими, які застосовуватимуть SKY CTRL працював інструктор компанії.
Крім того, виробник надасть автоматичну поворотну платформу, які запровадили вже після закупівлі. На її постачання може піти 2-3 тижні.
Додано: Нед 02 жов, 2022 17:59
Это были горячечные пятничные фантазии о вообажаемой мощи после традиционного "ты меня уважаешь？".
Дальше все перешло в спор с традиционным руссським мордобоем и ловлей воображаемых розовых белок под лавками. Успешно набив морды белкам, рашкованская элита уснула крепким сном, так и проспав тот неудобный момент, когда в провонявшую горницу проникли горячие кадыровские батыры.
Дальше волосатые лапы обнажили расслабленные пухлые булки нацэлиты.
А на заседании госдумы на следующий день многие недоумевали, почему у них вместо голов болят натруженные седалища.
Додано: Нед 02 жов, 2022 18:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На украинском фронте вскоре появится новое российское вооружение - боевой модуль "Спица".
Такой прогноз делает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Серийное производство "Спицы" было начато весной 2022 года - то есть, это совсем свежая техника.
Речь идет о дистанционно управляемом необитаемом боевом модуле для бронеавтомобиля КамАЗ-43269 "Выстрел" (впрочем, его можно устанавливать и на другие носители).
Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, а также автоматическим гранатометом АГ-30. В модуле установлен современный прицел с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером.
По данным Коваленко, Россия перебрасывает в Украину первую партию "Выстрелов" со "Спицами" прямо сейчас.
Додано: Нед 02 жов, 2022 18:17
Додано: Нед 02 жов, 2022 18:18
Ваша депрессия меня радует
Вы на пути к пониманию
Додано: Нед 02 жов, 2022 18:59
Вам внуки дали диск с порнухой?))
На півдні непогані успіхи ЗСУ з північно-східного краю правобережного рашиського плацдарму. Тримаємо кулаки.
Додано: Нед 02 жов, 2022 19:06
тю
у нас подобный модуль с автоматической пушкой уже давно используется на БТР-4Е если не ошибаюсь)
вот если бы у них еще и Камаз был беспилотным)))
Додано: Нед 02 жов, 2022 19:12
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