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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 жов, 2022 18:59
antey1969 написав: Hotab написав:otg
, цій маячні 100 лєт в обєд. ІПСО.
Это были горячечные пятничные фантазии о вообажаемой мощи после традиционного "ты меня уважаешь？".
Дальше все перешло в спор с традиционным руссським мордобоем и ловлей воображаемых розовых белок под лавками. Успешно набив морды белкам, рашкованская элита уснула крепким сном, так и проспав тот неудобный момент, когда в провонявшую горницу проникли горячие кадыровские батыры.
Дальше волосатые лапы обнажили расслабленные пухлые булки нацэлиты.
А на заседании госдумы на следующий день многие недоумевали, почему у них вместо голов болят натруженные седалища.
Вам внуки дали диск с порнухой?))
На півдні непогані успіхи ЗСУ з північно-східного краю правобережного рашиського плацдарму. Тримаємо кулаки.
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Додано: Нед 02 жов, 2022 19:06
GALeon написав:
На украинском фронте вскоре появится новое российское вооружение - боевой модуль "Спица".
Такой прогноз делает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Серийное производство "Спицы" было начато весной 2022 года - то есть, это совсем свежая техника.Речь идет о дистанционно управляемом необитаемом боевом модуле для бронеавтомобиля
КамАЗ-43269 "Выстрел" (впрочем, его можно устанавливать и на другие носители).
Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, а также автоматическим гранатометом АГ-30. В модуле установлен современный прицел с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером.
По данным Коваленко, Россия перебрасывает в Украину первую партию "Выстрелов" со "Спицами" прямо сейчас.
тю
у нас подобный модуль с автоматической пушкой уже давно используется на БТР-4Е если не ошибаюсь)
вот если бы у них еще и Камаз был беспилотным)))
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Додано: Нед 02 жов, 2022 19:23
Hotab написав:
Понятно. Таки вам с Ладом ещё недостаточно прилетело по Харькову.
"Пацаны не виноваты, их послали". Ясно-ясно.
Не увлекайтесь.
Приезжайте в Харьков, провезу, покажу. Потом расскажете достаточно или недостаточно.
Правда, лучше смотреть сразу, в динамике - многие места быстро ремонтируют, а убирают быстро везде.
Могу выложить фото из окна после прилёта ракеты к нам в дом.
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Додано: Нед 02 жов, 2022 19:27
ЛАД написав: Hotab написав:
Понятно. Таки вам с Ладом ещё недостаточно прилетело по Харькову.
"Пацаны не виноваты, их послали". Ясно-ясно.
Не увлекайтесь.
Приезжайте в Харьков, провезу, покажу. Потом расскажете достаточно или недостаточно.
Правда, лучше смотреть сразу, в динамике - многие места быстро ремонтируют, а убирают быстро везде.Могу выложить фото из окна после прилёта ракеты к нам в дом
.
ЗСУ бомбили?
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Додано: Нед 02 жов, 2022 19:32
ЛАД написав: Hotab написав:
Понятно. Таки вам с Ладом ещё недостаточно прилетело по Харькову.
"Пацаны не виноваты, их послали". Ясно-ясно.
Не увлекайтесь.
Приезжайте в Харьков, провезу, покажу. Потом расскажете достаточно или недостаточно.
Правда, лучше смотреть сразу, в динамике - многие места быстро ремонтируют, а убирают быстро везде.
Могу выложить фото из окна после прилёта ракеты к нам в дом.
Я знав, що ви слово "недостатньо" обіграєте саме так.
Так зручніше, ніж відповідати по суті.
Добре, розшифрую.
Не достатньо для того, щоб ви зрозуміли все про свинособак російських.
А не "недостаточно = надо еще".
ЛАД написав:
Приезжайте в Харьков,
Не треба мені нікуди їхати. Я пів України побачив. Чернігів, Київщину, та і ваш Харків.
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Додано: Нед 02 жов, 2022 19:59
Прохожий написав:
ЗСУ бомбили?
Нет не ЗСУ , там полно поражающих елементов , присущим зенитним ракетам.
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Додано: Нед 02 жов, 2022 20:31
Goodman написав: Прохожий написав:
ЗСУ бомбили?
Нет не ЗСУ , там полно поражающих елементов , присущим зенитним ракетам.
Це мабуть була іронія
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Додано: Нед 02 жов, 2022 20:37
Hotab написав:
........
Добре, розшифрую.
Не достатньо для того, щоб ви зрозуміли все про свинособак російських.
А не "недостаточно = надо еще".
.....
Про свинособак російських я розумію не гірше за Вас.
Просто не вважаю свинособаками всіх поспіль.
І не вважаю, як деякі тут, що це "генетично обумовлено".
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Додано: Нед 02 жов, 2022 20:42
Goodman написав: Прохожий написав:
ЗСУ бомбили?
Нет не ЗСУ , там полно поражающих елементов , присущим зенитним ракетам.
там боеголовку меняют на фугасную,повышенного веса, осколков там нет, были осколочные зафиксированы раз, по какому то мосту...в Запорожье людей убило волной и щебёнкой из воронки
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