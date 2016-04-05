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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2370237123722373
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:59

  antey1969 написав:
  Hotab написав:otg , цій маячні 100 лєт в обєд. ІПСО.

Это были горячечные пятничные фантазии о вообажаемой мощи после традиционного "ты меня уважаешь？".
Дальше все перешло в спор с традиционным руссським мордобоем и ловлей воображаемых розовых белок под лавками. Успешно набив морды белкам, рашкованская элита уснула крепким сном, так и проспав тот неудобный момент, когда в провонявшую горницу проникли горячие кадыровские батыры.
Дальше волосатые лапы обнажили расслабленные пухлые булки нацэлиты.
А на заседании госдумы на следующий день многие недоумевали, почему у них вместо голов болят натруженные седалища.


Вам внуки дали диск с порнухой?))

На півдні непогані успіхи ЗСУ з північно-східного краю правобережного рашиського плацдарму. Тримаємо кулаки.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 19:06

  GALeon написав:На украинском фронте вскоре появится новое российское вооружение - боевой модуль "Спица".

Такой прогноз делает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Серийное производство "Спицы" было начато весной 2022 года - то есть, это совсем свежая техника.

Речь идет о дистанционно управляемом необитаемом боевом модуле для бронеавтомобиля КамАЗ-43269 "Выстрел" (впрочем, его можно устанавливать и на другие носители).

Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, а также автоматическим гранатометом АГ-30. В модуле установлен современный прицел с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером.

По данным Коваленко, Россия перебрасывает в Украину первую партию "Выстрелов" со "Спицами" прямо сейчас.

тю
у нас подобный модуль с автоматической пушкой уже давно используется на БТР-4Е если не ошибаюсь)

вот если бы у них еще и Камаз был беспилотным)))
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 19:12

  Schmit написав:


Ну и навіщо це продажне гімно-чорновола, сюди тягти?(дивитися навіть не збираюся) Воно спочатку зрадило власного батька а потім чевокуню, і після цього до нього прислухаєтесь??? З того рота нічого, окрім лайна, литися не може. :twisted:
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 19:23

  Hotab написав:Понятно. Таки вам с Ладом ещё недостаточно прилетело по Харькову.
"Пацаны не виноваты, их послали". Ясно-ясно.

Не увлекайтесь.
Приезжайте в Харьков, провезу, покажу. Потом расскажете достаточно или недостаточно.
Правда, лучше смотреть сразу, в динамике - многие места быстро ремонтируют, а убирают быстро везде.
Могу выложить фото из окна после прилёта ракеты к нам в дом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 19:27

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Понятно. Таки вам с Ладом ещё недостаточно прилетело по Харькову.
"Пацаны не виноваты, их послали". Ясно-ясно.

Не увлекайтесь.
Приезжайте в Харьков, провезу, покажу. Потом расскажете достаточно или недостаточно.
Правда, лучше смотреть сразу, в динамике - многие места быстро ремонтируют, а убирают быстро везде.
Могу выложить фото из окна после прилёта ракеты к нам в дом.

ЗСУ бомбили?
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 19:32

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Понятно. Таки вам с Ладом ещё недостаточно прилетело по Харькову.
"Пацаны не виноваты, их послали". Ясно-ясно.

Не увлекайтесь.
Приезжайте в Харьков, провезу, покажу. Потом расскажете достаточно или недостаточно.
Правда, лучше смотреть сразу, в динамике - многие места быстро ремонтируют, а убирают быстро везде.
Могу выложить фото из окна после прилёта ракеты к нам в дом.


Я знав, що ви слово "недостатньо" обіграєте саме так.
Так зручніше, ніж відповідати по суті.

Добре, розшифрую.

Не достатньо для того, щоб ви зрозуміли все про свинособак російських.
А не "недостаточно = надо еще".
  ЛАД написав:Приезжайте в Харьков,

Не треба мені нікуди їхати. Я пів України побачив. Чернігів, Київщину, та і ваш Харків.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:ЗСУ бомбили?

Нет не ЗСУ , там полно поражающих елементов , присущим зенитним ракетам.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:31

  Goodman написав:
  Прохожий написав:ЗСУ бомбили?

Нет не ЗСУ , там полно поражающих елементов , присущим зенитним ракетам.

Це мабуть була іронія
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:37

  Hotab написав:........
Добре, розшифрую.

Не достатньо для того, щоб ви зрозуміли все про свинособак російських.
А не "недостаточно = надо еще".
.....

Про свинособак російських я розумію не гірше за Вас.
Просто не вважаю свинособаками всіх поспіль.
І не вважаю, як деякі тут, що це "генетично обумовлено".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:42

  Goodman написав:
  Прохожий написав:ЗСУ бомбили?

Нет не ЗСУ , там полно поражающих елементов , присущим зенитним ракетам.

там боеголовку меняют на фугасную,повышенного веса, осколков там нет, были осколочные зафиксированы раз, по какому то мосту...в Запорожье людей убило волной и щебёнкой из воронки
edvardd
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