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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2371237223732374
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:06

  drevlyanin написав:
  Schmit написав:1


Ну и навіщо це продажне гімно-чорновола, сюди тягти?(дивитися навіть не збираюся) Воно спочатку зрадило власного батька а потім чевокуню, і після цього до нього прислухаєтесь??? З того рота нічого, окрім лайна, литися не може. :twisted:
Вы и в правда не понимаете? Не понимаете кто постит это...? Спешите прочитать пост и подумать. А то быстро сотрут.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:40

Воснелёт
Местный
Сегодня в 20:51
#17
Инфа подоспела.. Хотилово..Комэск...
Основная руководящая должность в полку(эскадре).. Вроде и учитель всем и вся.. и тут же как администратор... То там проверь..тут убедись..сям организуй.. На свою личную подготовку осталось дэцл.. и нету времени.. Ээээх... Как так..????


Вчерашний Бельбек. С форума авиафорум.ру. Выкатился с полосы. Штурман вроде вышел. А этот отлетался.
wadimk
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:49

  The_Rebel написав:
  Kudrjavuy написав:Что бы это значило?
https://t.me/riamelitopol/70725


Таємницю вже розкрито: https://t.me/voynareal/36918?single
Необхідно було для фільму знищення українського складу бк

Это Из Херсонской партии?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BD%D1%83
45 000 тон.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:57

  wadimk написав:Воснелёт
Местный
Сегодня в 20:51
#17
Инфа подоспела.. Хотилово..Комэск...
Основная руководящая должность в полку(эскадре).. Вроде и учитель всем и вся.. и тут же как администратор... То там проверь..тут убедись..сям организуй.. На свою личную подготовку осталось дэцл.. и нету времени.. Ээээх... Как так..????


Вчерашний Бельбек. С форума авиафорум.ру. Выкатился с полосы. Штурман вроде вышел. А этот отлетался.

Так, і начебто це був кінжалоносець МІГ-31 .. Юху!))
"росавиация"(с) crumd
Доречі, що з хлєбалом, crumd? :mrgreen:

  ЛАД написав:Просто не вважаю свинособаками всіх поспіль

Отже недостатньо... Мабуть інженер чи токар на заводі С-300 не свинособака. Ну то він вам ще трохи ракет передасть. Щоб дійшло до потрохів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:07

  ЛАД написав:
  Hotab написав:........
Добре, розшифрую.

Не достатньо для того, щоб ви зрозуміли все про свинособак російських.
А не "недостаточно = надо еще".
.....

Про свинособак російських я розумію не гірше за Вас.
Просто не вважаю свинособаками всіх поспіль.
І не вважаю, як деякі тут, що це "генетично обумовлено".

Вы, вновь каку начали городить?
Дети, воспитанные под вой восточного Геббельса - уже утраченное поколение.
Они не виноваты, но калечат, убивают, ... - наших детей и внуков!
Вам, это сотни страниц объясняли, а Вы вновь ...включаете "Фарион".
Ну, ладно Будивэльник, но... :x
Запомните тупую формулу: "Война, это всегда несправедливо"
И только на нашем людском уровне реально это оспаривать!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:14

В немецком городе Цвиккау в федеральной земле Саксония сотни людей вышли на акцию протеста против роста цен на электроэнергию и энергоносители, и с призывами к "миру с Россией". Об этом сообщает агентство dpa в воскресенье, 2 октября.

Акция прошла накануне Дня германского единства, который ежегодно отмечается 3 октября - в день объединения ГДР и ФРГ. По данным полиции, в шествии приняли участие 1400 человек. Акция была организована правоэкстремистским объединением "Свободная Саксония".
......
С 5 сентября оппозиционная Левая партия - самая малая по представительству в бундестаге из всех политических сил - призвала людей выходить по понедельникам на улицы, чтобы под лозунгом "Горячая осень против социального холода" выразить недовольство энергетической и социальной политикой федерального правительства.

Акции протестов против роста цен на энергоносители и с призывами отменить санкции против России, а также прекратить поставлять оружие Украине проходят в Германии с сентября - в основном в федеральных землях на востоке страны.

https://www.dw.com/ru/v-saksonii-sotni-ludej-vysli-na-akciu-protesta/a-63315559
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:15

wadimk
https://internetua.com/odin-z-prividiv- ... tuashenkom
:cry: :cry: :cry:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:20

  Kudrjavuy написав:wadimk
https://internetua.com/odin-z-prividiv- ... tuashenkom
:cry: :cry: :cry:

Дід загинув давно, ще влітку. Знав особисто, жив з ним в одній кімнаті профілакторію в Миколаєві на Намиві в 33ЦБП, коли перенавчались там. Він легенда. Давно вже звільнився з лав, але після 2014-го прийшов інструктором вчити літати. Багато встиг за ці роки.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 жов, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:20

edvardd
Бл...., орки, сейчас по всему фронту Запорожской области гатять, словно у нас, - сёла под чистую... , вдали от фронта - стали приходить кассетные.
24 часа, ночью так ППЦ.
Kudrjavuy
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