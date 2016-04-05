Ну и навіщо це продажне гімно-чорновола, сюди тягти?(дивитися навіть не збираюся) Воно спочатку зрадило власного батька а потім чевокуню, і після цього до нього прислухаєтесь??? З того рота нічого, окрім лайна, литися не може.
Вы и в правда не понимаете? Не понимаете кто постит это...? Спешите прочитать пост и подумать. А то быстро сотрут.
Воснелёт Местный Сегодня в 20:51 #17 Инфа подоспела.. Хотилово..Комэск... Основная руководящая должность в полку(эскадре).. Вроде и учитель всем и вся.. и тут же как администратор... То там проверь..тут убедись..сям организуй.. На свою личную подготовку осталось дэцл.. и нету времени.. Ээээх... Как так..????
Вчерашний Бельбек. С форума авиафорум.ру. Выкатился с полосы. Штурман вроде вышел. А этот отлетался.
wadimk написав:Воснелёт Местный Сегодня в 20:51 #17 Инфа подоспела.. Хотилово..Комэск... Основная руководящая должность в полку(эскадре).. Вроде и учитель всем и вся.. и тут же как администратор... То там проверь..тут убедись..сям организуй.. На свою личную подготовку осталось дэцл.. и нету времени.. Ээээх... Как так..????
Вчерашний Бельбек. С форума авиафорум.ру. Выкатился с полосы. Штурман вроде вышел. А этот отлетался.
Так, і начебто це був кінжалоносець МІГ-31 .. Юху!)) "росавиация"(с) crumd Доречі, що з хлєбалом, crumd?
ЛАД написав:Просто не вважаю свинособаками всіх поспіль
Отже недостатньо... Мабуть інженер чи токар на заводі С-300 не свинособака. Ну то він вам ще трохи ракет передасть. Щоб дійшло до потрохів.
Не достатньо для того, щоб ви зрозуміли все про свинособак російських. А не "недостаточно = надо еще". .....
Про свинособак російських я розумію не гірше за Вас. Просто не вважаю свинособаками всіх поспіль. І не вважаю, як деякі тут, що це "генетично обумовлено".
Вы, вновь каку начали городить? Дети, воспитанные под вой восточного Геббельса - уже утраченное поколение. Они не виноваты, но калечат, убивают, ... - наших детей и внуков! Вам, это сотни страниц объясняли, а Вы вновь ...включаете "Фарион". Ну, ладно Будивэльник, но... Запомните тупую формулу: "Война, это всегда несправедливо" И только на нашем людском уровне реально это оспаривать!
В немецком городе Цвиккау в федеральной земле Саксония сотни людей вышли на акцию протеста против роста цен на электроэнергию и энергоносители, и с призывами к "миру с Россией". Об этом сообщает агентство dpa в воскресенье, 2 октября.
Акция прошла накануне Дня германского единства, который ежегодно отмечается 3 октября - в день объединения ГДР и ФРГ. По данным полиции, в шествии приняли участие 1400 человек. Акция была организована правоэкстремистским объединением "Свободная Саксония". ...... С 5 сентября оппозиционная Левая партия - самая малая по представительству в бундестаге из всех политических сил - призвала людей выходить по понедельникам на улицы, чтобы под лозунгом "Горячая осень против социального холода" выразить недовольство энергетической и социальной политикой федерального правительства.
Акции протестов против роста цен на энергоносители и с призывами отменить санкции против России, а также прекратить поставлять оружие Украине проходят в Германии с сентября - в основном в федеральных землях на востоке страны.
Дід загинув давно, ще влітку. Знав особисто, жив з ним в одній кімнаті профілакторію в Миколаєві на Намиві в 33ЦБП, коли перенавчались там. Він легенда. Давно вже звільнився з лав, але після 2014-го прийшов інструктором вчити літати. Багато встиг за ці роки.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 жов, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.