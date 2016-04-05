Воснелёт Местный Сегодня в 20:51 #17 Инфа подоспела.. Хотилово..Комэск... Основная руководящая должность в полку(эскадре).. Вроде и учитель всем и вся.. и тут же как администратор... То там проверь..тут убедись..сям организуй.. На свою личную подготовку осталось дэцл.. и нету времени.. Ээээх... Как так..????
Вчерашний Бельбек. С форума авиафорум.ру. Выкатился с полосы. Штурман вроде вышел. А этот отлетался.
wadimk написав:Воснелёт Местный Сегодня в 20:51 #17 Инфа подоспела.. Хотилово..Комэск... Основная руководящая должность в полку(эскадре).. Вроде и учитель всем и вся.. и тут же как администратор... То там проверь..тут убедись..сям организуй.. На свою личную подготовку осталось дэцл.. и нету времени.. Ээээх... Как так..????
Вчерашний Бельбек. С форума авиафорум.ру. Выкатился с полосы. Штурман вроде вышел. А этот отлетался.
Так, і начебто це був кінжалоносець МІГ-31 .. Юху!)) "росавиация"(с) crumd Доречі, що з хлєбалом, crumd?
ЛАД написав:Просто не вважаю свинособаками всіх поспіль
Отже недостатньо... Мабуть інженер чи токар на заводі С-300 не свинособака. Ну то він вам ще трохи ракет передасть. Щоб дійшло до потрохів.
В немецком городе Цвиккау в федеральной земле Саксония сотни людей вышли на акцию протеста против роста цен на электроэнергию и энергоносители, и с призывами к "миру с Россией". Об этом сообщает агентство dpa в воскресенье, 2 октября.
Акция прошла накануне Дня германского единства, который ежегодно отмечается 3 октября - в день объединения ГДР и ФРГ. По данным полиции, в шествии приняли участие 1400 человек. Акция была организована правоэкстремистским объединением "Свободная Саксония". ...... С 5 сентября оппозиционная Левая партия - самая малая по представительству в бундестаге из всех политических сил - призвала людей выходить по понедельникам на улицы, чтобы под лозунгом "Горячая осень против социального холода" выразить недовольство энергетической и социальной политикой федерального правительства.
Акции протестов против роста цен на энергоносители и с призывами отменить санкции против России, а также прекратить поставлять оружие Украине проходят в Германии с сентября - в основном в федеральных землях на востоке страны.
Дід загинув давно, ще влітку. Знав особисто, жив з ним в одній кімнаті профілакторію в Миколаєві на Намиві в 33ЦБП, коли перенавчались там. Він легенда. Давно вже звільнився з лав, але після 2014-го прийшов інструктором вчити літати. Багато встиг за ці роки.
На диво, в його віці були всі цілі зуби. Та і загалом в його віці пройти Вінницьку медкомісію на винищувача - це непросто.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 жов, 2022 22:24, всього редагувалось 2 разів.
Schmit написав: Повідомлялося, що у лиманському котлі 4-5к москалів. Лиман взяли. У статистиці сьогодні традиційні +500 хороших рускіх (думаю, більшість - з бахмутського напряму). Колони з тисячами полонених немає. Куди ж поділись оточені? чи нас знову десь найо***?
"На определенных участках фронта, где уже прошли наши защитники, даже они удивлены, потому что очень много погибших орков. Они говорят, что бои шли мощные, но, возможно, даже работали какие-то заградотряды, чтобы не давать россиянам убегать", - сказал он.
Хотя, последнее время, даже с "моей колокольни" видны признаки... "большой политики".