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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2372237323742375>
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:40

Воснелёт
Местный
Сегодня в 20:51
#17
Инфа подоспела.. Хотилово..Комэск...
Основная руководящая должность в полку(эскадре).. Вроде и учитель всем и вся.. и тут же как администратор... То там проверь..тут убедись..сям организуй.. На свою личную подготовку осталось дэцл.. и нету времени.. Ээээх... Как так..????


Вчерашний Бельбек. С форума авиафорум.ру. Выкатился с полосы. Штурман вроде вышел. А этот отлетался.
wadimk
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:49

  The_Rebel написав:
  Kudrjavuy написав:Что бы это значило?
https://t.me/riamelitopol/70725


Таємницю вже розкрито: https://t.me/voynareal/36918?single
Необхідно було для фільму знищення українського складу бк

Это Из Херсонской партии?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BD%D1%83
45 000 тон.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:57

  wadimk написав:Воснелёт
Местный
Сегодня в 20:51
#17
Инфа подоспела.. Хотилово..Комэск...
Основная руководящая должность в полку(эскадре).. Вроде и учитель всем и вся.. и тут же как администратор... То там проверь..тут убедись..сям организуй.. На свою личную подготовку осталось дэцл.. и нету времени.. Ээээх... Как так..????


Вчерашний Бельбек. С форума авиафорум.ру. Выкатился с полосы. Штурман вроде вышел. А этот отлетался.

Так, і начебто це був кінжалоносець МІГ-31 .. Юху!))
"росавиация"(с) crumd
Доречі, що з хлєбалом, crumd? :mrgreen:

  ЛАД написав:Просто не вважаю свинособаками всіх поспіль

Отже недостатньо... Мабуть інженер чи токар на заводі С-300 не свинособака. Ну то він вам ще трохи ракет передасть. Щоб дійшло до потрохів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:14

В немецком городе Цвиккау в федеральной земле Саксония сотни людей вышли на акцию протеста против роста цен на электроэнергию и энергоносители, и с призывами к "миру с Россией". Об этом сообщает агентство dpa в воскресенье, 2 октября.

Акция прошла накануне Дня германского единства, который ежегодно отмечается 3 октября - в день объединения ГДР и ФРГ. По данным полиции, в шествии приняли участие 1400 человек. Акция была организована правоэкстремистским объединением "Свободная Саксония".
......
С 5 сентября оппозиционная Левая партия - самая малая по представительству в бундестаге из всех политических сил - призвала людей выходить по понедельникам на улицы, чтобы под лозунгом "Горячая осень против социального холода" выразить недовольство энергетической и социальной политикой федерального правительства.

Акции протестов против роста цен на энергоносители и с призывами отменить санкции против России, а также прекратить поставлять оружие Украине проходят в Германии с сентября - в основном в федеральных землях на востоке страны.

https://www.dw.com/ru/v-saksonii-sotni-ludej-vysli-na-akciu-protesta/a-63315559
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:15

wadimk
https://internetua.com/odin-z-prividiv- ... tuashenkom
:cry: :cry: :cry:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:20

  Kudrjavuy написав:wadimk
https://internetua.com/odin-z-prividiv- ... tuashenkom
:cry: :cry: :cry:

Дід загинув давно, ще влітку. Знав особисто, жив з ним в одній кімнаті профілакторію в Миколаєві на Намиві в 33ЦБП, коли перенавчались там. Він легенда. Давно вже звільнився з лав, але після 2014-го прийшов інструктором вчити літати. Багато встиг за ці роки.

На диво, в його віці були всі цілі зуби. Та і загалом в його віці пройти Вінницьку медкомісію на винищувача - це непросто.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 жов, 2022 22:24, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:20

edvardd
Бл...., орки, сейчас по всему фронту Запорожской области гатять, словно у нас, - сёла под чистую... , вдали от фронта - стали приходить кассетные.
24 часа, ночью так ППЦ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 23:14

  Schmit написав: Повідомлялося, що у лиманському котлі 4-5к москалів. Лиман взяли.
У статистиці сьогодні традиційні +500 хороших рускіх (думаю, більшість - з бахмутського напряму). Колони з тисячами полонених немає.
Куди ж поділись оточені? чи нас знову десь найо***?

Не совсем:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/2/7370068/
Детали: Гайдай также рассказал, что на некоторых освобожденных территориях украинские военные удивляются большому количеству убитых оккупантов и предполагают, что работали заградотряды.

"На определенных участках фронта, где уже прошли наши защитники, даже они удивлены, потому что очень много погибших орков. Они говорят, что бои шли мощные, но, возможно, даже работали какие-то заградотряды, чтобы не давать россиянам убегать", - сказал он.

Хотя, последнее время, даже с "моей колокольни" видны признаки... "большой политики".
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 23:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

viewtopic.php?p=5492875#p5492875
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 23:38

ЛАД
Только для Вашего развития и понимания: https://www.facebook.com/10006904288584 ... video_list
- Что в голове "у ребёнка"?
И чем это лечится?
Kudrjavuy
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