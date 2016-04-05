2 Яма: Якщо вдалося раз , це не значить, що відкрилось третє око.
Тим більше, що ти заговорів в твоїй голові будо немало. Одні "чіпи для контролю через вакцинацію" чого вартували)).
|
|
|
Додано: Нед 02 жов, 2022 23:40
2 Яма: Якщо вдалося раз , це не значить, що відкрилось третє око.
Тим більше, що ти заговорів в твоїй голові будо немало. Одні "чіпи для контролю через вакцинацію" чого вартували)).
Додано: Нед 02 жов, 2022 23:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Все эти процессы изложены на форуме, при чём со всеми вытекающими перспективами, лицами заинтересованными, ублюдками воплощающими, методами впровадження, законами приймаємими, курсами прогнозованими, економікою знищуємою, ....
И это не кощунство: Выгодополучателями, путями обналичивания, странами расширяющимися, ... - целые батальоны "Монако", "Відень", "Кіпр", "Марбельє", "Баден Баден".... - опубликованными.
Украина - нужна только уКРАИНЦАМ.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|