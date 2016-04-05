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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 жов, 2022 23:40
2 Яма: Якщо вдалося раз , це не значить, що відкрилось третє око.
Тим більше, що ти заговорів в твоїй голові будо немало. Одні "чіпи для контролю через вакцинацію" чого вартували)).
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Hotab
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Додано: Нед 02 жов, 2022 23:47
yama написав:
останнім часом пишу рідко.
нагадаю що я був мало не єдиним дописувачем, який регулярно в постійно протягом минулих років вказував на фактор можливого маштабного нападу з боку педерації ще задовго до того як це почали обговорювати в медіа. Я говорив що це основний і мало не єдиний фактор впливу на курс шкода що я НЕ помилився.... Ніхто не сприймав ... дехто називав мало не агентом ворога чи зрадофілом , а ближче до війни в кращому разі панікером.... Хоча я всіх запитував що робити як підгоувавтися - всі казали що затрати на підготовку не вартують того з огляду на малу ймовірність...
Нажаль нажаль я змушений зробити свій наступний прогноз... ну ви зрозуміли.... це станеться ... і не кажіть що я сію зраду !!! давайте хоч на цей раз сприймемо загрозу СЕРЙОЗНО !!!!
ото ж мать його .... запитую ще раз - ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ???
і анекдот про виставити автомат вперед щоб розплавлений метал не зіпсував державне майно - черевики не підходить.
P.S. ось це і є основний фактор про який варто думати , а не обговорення методів звязування ліквідності ...
Все эти процессы изложены на форуме, при чём со всеми вытекающими перспективами, лицами заинтересованными, ублюдками воплощающими, методами впровадження, законами приймаємими, курсами прогнозованими, економікою знищуємою, ....
И это не кощунство: Выгодополучателями, путями обналичивания, странами расширяющимися, ... - целые батальоны "Монако", "Відень", "Кіпр", "Марбельє", "Баден Баден".... - опубликованными.
Украина - нужна только уКРАИНЦАМ.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 00:04
Hotab написав:
2 Яма: Якщо вдалося раз , це не значить, що відкрилось третє око.
Тим більше, що ти заговорів в твоїй голові будо немало. Одні "чіпи для контролю через вакцинацію"
чого вартували)).
Однозначно, прямім текстом это глупость.
Но не Вы, ни я, ни он - не являетесь носителями определённых знаний.
А с такой "какой" приходилось сталкиваться воотчию. Хотя это было давно и не правда
.
Это был пылающий совок.
Когда большие дяди от комитета, со многими звёздочками, после общения с ... "бабушкой - божим одуванчиком" - впадали в ... "интересное состояние".
А с привлечением любой стандартизирующей жидкости - ....
Это сравнимо, разве, что с действием удава на кролика.
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