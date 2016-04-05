yama написав:останнім часом пишу рідко. нагадаю що я був мало не єдиним дописувачем, який регулярно в постійно протягом минулих років вказував на фактор можливого маштабного нападу з боку педерації ще задовго до того як це почали обговорювати в медіа. Я говорив що це основний і мало не єдиний фактор впливу на курс шкода що я НЕ помилився.... Ніхто не сприймав ... дехто називав мало не агентом ворога чи зрадофілом , а ближче до війни в кращому разі панікером.... Хоча я всіх запитував що робити як підгоувавтися - всі казали що затрати на підготовку не вартують того з огляду на малу ймовірність... Нажаль нажаль я змушений зробити свій наступний прогноз... ну ви зрозуміли.... це станеться ... і не кажіть що я сію зраду !!! давайте хоч на цей раз сприймемо загрозу СЕРЙОЗНО !!!! ото ж мать його .... запитую ще раз - ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ??? і анекдот про виставити автомат вперед щоб розплавлений метал не зіпсував державне майно - черевики не підходить.
P.S. ось це і є основний фактор про який варто думати , а не обговорення методів звязування ліквідності ...
Все эти процессы изложены на форуме, при чём со всеми вытекающими перспективами, лицами заинтересованными, ублюдками воплощающими, методами впровадження, законами приймаємими, курсами прогнозованими, економікою знищуємою, ....
И это не кощунство: Выгодополучателями, путями обналичивания, странами расширяющимися, ... - целые батальоны "Монако", "Відень", "Кіпр", "Марбельє", "Баден Баден".... - опубликованными.
Hotab написав:2 Яма: Якщо вдалося раз , це не значить, що відкрилось третє око. Тим більше, що ти заговорів в твоїй голові будо немало. Одні "чіпи для контролю через вакцинацію" чого вартували)).
Однозначно, прямім текстом это глупость. Но не Вы, ни я, ни он - не являетесь носителями определённых знаний.
А с такой "какой" приходилось сталкиваться воотчию. Хотя это было давно и не правда. Это был пылающий совок. Когда большие дяди от комитета, со многими звёздочками, после общения с ... "бабушкой - божим одуванчиком" - впадали в ... "интересное состояние". А с привлечением любой стандартизирующей жидкости - .... Это сравнимо, разве, что с действием удава на кролика.
В немецком городе Цвиккау в федеральной земле Саксония сотни людей вышли на акцию протеста против роста цен на электроэнергию и энергоносители, и с призывами к "миру с Россией". Об этом сообщает агентство dpa в воскресенье, 2 октября.
Акция прошла накануне Дня германского единства, который ежегодно отмечается 3 октября - в день объединения ГДР и ФРГ. По данным полиции, в шествии приняли участие 1400 человек. Акция была организована правоэкстремистским объединением "Свободная Саксония". ...... С 5 сентября оппозиционная Левая партия - самая малая по представительству в бундестаге из всех политических сил - призвала людей выходить по понедельникам на улицы, чтобы под лозунгом "Горячая осень против социального холода" выразить недовольство энергетической и социальной политикой федерального правительства.
Акции протестов против роста цен на энергоносители и с призывами отменить санкции против России, а также прекратить поставлять оружие Украине проходят в Германии с сентября - в основном в федеральных землях на востоке страны.