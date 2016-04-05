2 Яма: Якщо вдалося раз , це не значить, що відкрилось третє око.
Тим більше, що заговорів в твоїй голові будо немало. Одні "чіпи для контролю через вакцинацію" чого вартували)).
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Додано: Нед 02 жов, 2022 23:40
2 Яма: Якщо вдалося раз , це не значить, що відкрилось третє око.
Тим більше, що заговорів в твоїй голові будо немало. Одні "чіпи для контролю через вакцинацію" чого вартували)).
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 03 жов, 2022 06:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 жов, 2022 07:54
Я не знаю зачем он написал, но такие факты действительно есть. И их нужно понимать и анализировать, что бы внезапно действительно не прекратилась поддержка Западом. Вот по Польше, я знаю, почти безусловную поддержку всем населением, с румыном разговаривал тот с солидарностью, а вот по Чехии я был действительно в шоке. Хотя в Праге, сначала войны, наверное, жовто-блакитного было больше чем каких либо др. цветов.
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:43
Охочих, на жаль, дуже забагато.
У відео йдеться про «небесний єрусалим» на 5-ті областях України, - Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Одеської, плани промовили ще за часів ПАП.
Додано: Пон 03 жов, 2022 09:04
Продажне/не продажне - питання в іншому, де він не правий?
Чи не слуги за свою довоєнну каденцію разом з маразматичним Тараном тільки шкодили вступу в НАТО, а на початку війни деякі їх прихильники (навіть тут на форумі) заявляли, що пуйло напало, бо папереднік записав векторо в НАТО у Конституцію.
А тепер - прискорена процедура? Прозріння? Шкода, що нарід і влада прозрівають тільки через сьогоднішні жахливі події.
Надіюсь, ця заява не спонтанна, а узгоджена з союзниками, бо "ні" хоча б від однієї з держав НАТО принесе непоправну шкоду нашому руху в альянс.
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