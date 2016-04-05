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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2372237323742375
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 23:40

2 Яма: Якщо вдалося раз , це не значить, що відкрилось третє око. :)
Тим більше, що заговорів в твоїй голові будо немало. Одні "чіпи для контролю через вакцинацію" чого вартували)).
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 03 жов, 2022 06:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 07:54

  sergey_sryvkin написав:
Вот нахіба тьі єто написал? Поддержка россии так чешется, что не уймется?

Вас в Украине травить надо как клопов. Пока все на родину не свалите. А до тех пор нам тут спокою не буде...
Я не знаю зачем он написал, но такие факты действительно есть. И их нужно понимать и анализировать, что бы внезапно действительно не прекратилась поддержка Западом. Вот по Польше, я знаю, почти безусловную поддержку всем населением, с румыном разговаривал тот с солидарностью, а вот по Чехии я был действительно в шоке. Хотя в Праге, сначала войны, наверное, жовто-блакитного было больше чем каких либо др. цветов.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:43

  Kudrjavuy написав:Украина - нужна только уКРАИНЦАМ.

Охочих, на жаль, дуже забагато.
У відео йдеться про «небесний єрусалим» на 5-ті областях України, - Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Одеської, плани промовили ще за часів ПАП.
https://www.youtube.com/watch?v=imaOTFmO64I
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 09:04

  drevlyanin написав:
  Schmit написав:ЦЕ МАНІПУЛЯЦІЯ ВЛАДИ?


Ну и навіщо це продажне гімно-чорновола, сюди тягти?(дивитися навіть не збираюся) Воно спочатку зрадило власного батька а потім чевокуню, і після цього до нього прислухаєтесь??? З того рота нічого, окрім лайна, литися не може. :twisted:

Продажне/не продажне - питання в іншому, де він не правий?
Чи не слуги за свою довоєнну каденцію разом з маразматичним Тараном тільки шкодили вступу в НАТО, а на початку війни деякі їх прихильники (навіть тут на форумі) заявляли, що пуйло напало, бо папереднік записав векторо в НАТО у Конституцію.
А тепер - прискорена процедура? Прозріння? Шкода, що нарід і влада прозрівають тільки через сьогоднішні жахливі події.
Надіюсь, ця заява не спонтанна, а узгоджена з союзниками, бо "ні" хоча б від однієї з держав НАТО принесе непоправну шкоду нашому руху в альянс.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 09:38

На РФ уже истерика

https://t.me/black_slipper/9190
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 09:47

  vitaliian написав:https://t.me/black_slipper/9190

Так це ж окрема взята тьолочка. Це не мільйони.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 10:00

Свято наближається

Відомо, що 7 жовтня у пуйла ювілей. Саме на цю дату Нобелівський комітет призначив оголошення Премії миру, яку начебто отримає Володимир Зеленський. :twisted:
Лауреатів Нобелівської премії традиційно оголошують на початку жовтня. Цього року імена переможців у 6 категоріях стануть відомими:
Фізіологія чи медицина – 3 жовтня об 11:30 за Центральноєвропейським часом;
Фізика – 4 жовтня об 11:45;
Хімія – 5 жовтня об 11:45;
Література – ​​6 жовтня о 13:00;
Премія миру – 7 жовтня об 11:00;
Економіка – 10 жовтня об 11:45.
https://www.rbc.ua/rus/news/sogodni-sta ... 16277.html
fler
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