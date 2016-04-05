2 Яма: Якщо вдалося раз , це не значить, що відкрилось третє око.
Тим більше, що заговорів в твоїй голові будо немало. Одні "чіпи для контролю через вакцинацію" чого вартували)).
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Додано: Нед 02 жов, 2022 23:40
2 Яма: Якщо вдалося раз , це не значить, що відкрилось третє око.
Тим більше, що заговорів в твоїй голові будо немало. Одні "чіпи для контролю через вакцинацію" чого вартували)).
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 03 жов, 2022 06:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 жов, 2022 07:54
Я не знаю зачем он написал, но такие факты действительно есть. И их нужно понимать и анализировать, что бы внезапно действительно не прекратилась поддержка Западом. Вот по Польше, я знаю, почти безусловную поддержку всем населением, с румыном разговаривал тот с солидарностью, а вот по Чехии я был действительно в шоке. Хотя в Праге, сначала войны, наверное, жовто-блакитного было больше чем каких либо др. цветов.
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:43
Охочих, на жаль, дуже забагато.
У відео йдеться про «небесний єрусалим» на 5-ті областях України, - Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Одеської, плани промовили ще за часів ПАП.
Додано: Пон 03 жов, 2022 09:04
Продажне/не продажне - питання в іншому, де він не правий?
Чи не слуги за свою довоєнну каденцію разом з маразматичним Тараном тільки шкодили вступу в НАТО, а на початку війни деякі їх прихильники (навіть тут на форумі) заявляли, що пуйло напало, бо папереднік записав векторо в НАТО у Конституцію.
А тепер - прискорена процедура? Прозріння? Шкода, що нарід і влада прозрівають тільки через сьогоднішні жахливі події.
Надіюсь, ця заява не спонтанна, а узгоджена з союзниками, бо "ні" хоча б від однієї з держав НАТО принесе непоправну шкоду нашому руху в альянс.
Додано: Пон 03 жов, 2022 09:38
На РФ уже истерика
Додано: Пон 03 жов, 2022 09:47
Додано: Пон 03 жов, 2022 10:00
Свято наближається
Відомо, що 7 жовтня у пуйла ювілей. Саме на цю дату Нобелівський комітет призначив оголошення Премії миру, яку начебто отримає Володимир Зеленський.
Лауреатів Нобелівської премії традиційно оголошують на початку жовтня. Цього року імена переможців у 6 категоріях стануть відомими:
Фізіологія чи медицина – 3 жовтня об 11:30 за Центральноєвропейським часом;
Фізика – 4 жовтня об 11:45;
Хімія – 5 жовтня об 11:45;
Література – 6 жовтня о 13:00;
Премія миру – 7 жовтня об 11:00;
Економіка – 10 жовтня об 11:45.
Додано: Пон 03 жов, 2022 11:06
7 жовтня будут тогда пуйловцы ракетами пулять по городам целый день.
Додано: Пон 03 жов, 2022 11:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На жаль, як я й писав в суботу, наші звіздаболи поспішили поширити інформацію від кацапських панікерів про котел у Лимані. Фото з Торського зявилося в мережі пізніше, ніж відео з Лиману, це звичайно не доказ, але вкупі зі статистикою та іншою інформацією говорить, що хоч дорога з Лиману і прострілювалась, але перекритою не була, відповідно значна частина русні з мішка вийшла, хоч і зі значними втратами.
Додано: Пон 03 жов, 2022 11:39
Видимо наши не решили рисковать личным составом и утюжили дорогу из далека. Трудно определить, не находясь на месте, какое решение было правильным.
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